ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    Вторую встречу СКА проведет мощнее

    СКА — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 18 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на СКА — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамир Жафяров
    В во втором матче серии 1/2 финала Запада СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    Несмотря на предматчевые ожидания и результаты нескольких очных игр в регулярке, событийность в первом плей-офф заходе оказалась тухлой. Тем не менее СКА победил, подтвердив, что в этой паре он является основной силой — 2:1 ОТ.

    В разборках в «Ледовом» зрители насладились нулями в двух периодах, запомнившихся пятью удалениями и нереализованным буллитом нижегородцев. Первая шайба в игре залетела только в третьих двадцати. Воткнул ее Николай Прохоркин на 5-й минуте. Для 29-летнего напа это дебютный гол в плей-офф.

    После важнейшей шайбы СКА доигрывал матч с попытками добить фору до двух, но пропустил сам за 3 минуты до сирены. В овертайме Питер выручил Дмитрий Яшкин. Самый забивной страйкер «армейцев» вонзил гол на 5-й минуте. Теперь на балансе форварда лежат 6 очков (5+1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Общая беспроигрышная серия СКА дошла до трех матчей. Перед полуфинальной стычкой команда Романа Ротенберга дважды кряду по-крупному вынесла «Динамо» Минск — 6:3, 4:2. Всего же с белорусами питерцы провели шесть раундов.

    «Торпедо»

    Перед встречей в «Ледовом» «Торпедо» называли андердогом. СКА находится в прайме, а нижегородцы сожгли тонны калорий в серии с «Динамо» Москва. Однако все расклады «автозаводцы» вышвырнули в урну, когда первый полуфинальный матч был начат.

    «Торпедо» уступило, но только в овертайме и при равной игре — 1:2 ОТ. По ходу матча нижегородцы имели сочный шанс выйти вперед. Во втором периоде Алексей Кручинин не реализовал буллит.

    Из-за смазанной точности команде Игоря Ларионова нужно было отыгрываться. Успешной включенный шайбой Владислава Фирстова камбэк-режим телепортировал встречу в овертайм. Там гости и срезались. Суммарно за три периода «Торпедо» нанесло 26 бросков в створ. Их реализация держалась на уровне скромных 3.85%.

    В Питер торпедовцы пригнали с серией из трех матчей без поражений. В каждой встрече бригада Ларионова покалечила «Динамо»Москва в овертайме — 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ. Всего в зажигательной серии 1/4 финала Нижний откатал шесть заходов.

    Коэффициенты

    Победу СКА букмекеры рассматривают за 1.52, ничью — за 5.00, а победу «Торпедо» — за 5.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В первой встрече нижегородцы ничем сильно не уступали Питеру, но избежать поражения не смогли. В очередной раз СКА доказал, что в текущем сезоне «Торпедо» для него является удобным соперником.

    Следующая локальная задача команды Ротенберга — удвоить преимущество, потому что катать серию в Нижнем даже дрим-тим с Невы будет суперсложно. От СКА логично ждать очередной уверенный матч, в котором у него будет минимум проблем по ходу.

    Ставка

    В «Ледовом» «армейцы» постараются избежать лишних нагрузок в виде овертайма и срубят Нижний в основное время. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет ни одного периода за 2.06.

    При этом две команды, любящие открытый хоккей, должны настроить точность и выдать результативный перфоманс, перечеркнув прошлую вялую событийность. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Палермо — Модена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Богемиан — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.28
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на хоккей. Вторую встречу СКА проведет мощнее
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры