В во втором матче серии 1/2 финала Запада СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Несмотря на предматчевые ожидания и результаты нескольких очных игр в регулярке, событийность в первом плей-офф заходе оказалась тухлой. Тем не менее СКА победил, подтвердив, что в этой паре он является основной силой — 2:1 ОТ.

В разборках в «Ледовом» зрители насладились нулями в двух периодах, запомнившихся пятью удалениями и нереализованным буллитом нижегородцев. Первая шайба в игре залетела только в третьих двадцати. Воткнул ее Николай Прохоркин на 5-й минуте. Для 29-летнего напа это дебютный гол в плей-офф.

После важнейшей шайбы СКА доигрывал матч с попытками добить фору до двух, но пропустил сам за 3 минуты до сирены. В овертайме Питер выручил Дмитрий Яшкин. Самый забивной страйкер «армейцев» вонзил гол на 5-й минуте. Теперь на балансе форварда лежат 6 очков (5+1).

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Общая беспроигрышная серия СКА дошла до трех матчей. Перед полуфинальной стычкой команда Романа Ротенберга дважды кряду по-крупному вынесла «Динамо» Минск — 6:3, 4:2. Всего же с белорусами питерцы провели шесть раундов.

«Торпедо»

Перед встречей в «Ледовом» «Торпедо» называли андердогом. СКА находится в прайме, а нижегородцы сожгли тонны калорий в серии с «Динамо» Москва. Однако все расклады «автозаводцы» вышвырнули в урну, когда первый полуфинальный матч был начат.

«Торпедо» уступило, но только в овертайме и при равной игре — 1:2 ОТ. По ходу матча нижегородцы имели сочный шанс выйти вперед. Во втором периоде Алексей Кручинин не реализовал буллит.

Из-за смазанной точности команде Игоря Ларионова нужно было отыгрываться. Успешной включенный шайбой Владислава Фирстова камбэк-режим телепортировал встречу в овертайм. Там гости и срезались. Суммарно за три периода «Торпедо» нанесло 26 бросков в створ. Их реализация держалась на уровне скромных 3.85%.

В Питер торпедовцы пригнали с серией из трех матчей без поражений. В каждой встрече бригада Ларионова покалечила «Динамо»Москва в овертайме — 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ. Всего в зажигательной серии 1/4 финала Нижний откатал шесть заходов.

Коэффициенты

Победу СКА букмекеры рассматривают за 1.52, ничью — за 5.00, а победу «Торпедо» — за 5.10.

Прогноз

В первой встрече нижегородцы ничем сильно не уступали Питеру, но избежать поражения не смогли. В очередной раз СКА доказал, что в текущем сезоне «Торпедо» для него является удобным соперником.

Следующая локальная задача команды Ротенберга — удвоить преимущество , потому что катать серию в Нижнем даже дрим-тим с Невы будет суперсложно. От СКА логично ждать очередной уверенный матч, в котором у него будет минимум проблем по ходу.

Ставка

В «Ледовом» «армейцы» постараются избежать лишних нагрузок в виде овертайма и срубят Нижний в основное время. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет ни одного периода за 2.06.

При этом две команды, любящие открытый хоккей, должны настроить точность и выдать результативный перфоманс, перечеркнув прошлую вялую событийность. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.00.