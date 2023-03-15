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    «Лос-Анджелес» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 15 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 15 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес»

    По итогам 67 матчей калифорнийцы идут третьими в Западной конференции с 85 очками. На три балла «Кингз» отстают от лидера этого лагеря — «Вегаса». Дистанция между вторым «Далласом» сводится к дополнительным показателям.

    В начале марта «Лос-Анджелес» играл по-царски: оформил пять подряд результативных побед и четыре раза пригвоздил соперников в основное время. Одним из самых трудных в этой серии оказался матч против «Ванкувера», который удалось усмирить по буллитам (6:5 ОТ).

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    Натерпелись «Кингз» во второй игре серии, в которой в камбэк-стиле разобрались с «Монреалем» (3:2). Легче команде Тодда Маклеллана было в домашней встрече с «Сент-Луисом» (4:2). Позже калифорнийцы успели срубить «Вашингтон» (4:2).

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    Финальным этапом серии оказался Денвер. На «Болл Арене» «Лос-Анджелес» уничтожил «Колорадо» (5:2). Остановилась она в Калифорнии, где хозяев «Crypto.com Арены» покалечил «Нэшвилл» (1:2 Б).

    «Айлендерс»

    В таблице Восточной конференции ньюйоркцы из Лонг-Айленда занимают восьмое место. В 68 играх они присвоили 76 очков. В ближайшей перспективе команда будет рубиться за седьмую строчку с «Питтсбургом». Малкин и компания впереди на два балла.

    В начале марта «Айлендерс» не сумели вытянуть гостевую встречу с «Миннесотой» (1:2 Б), зато после нее вмазали три подряд победы. Такого продолжительного отрезка «Айлс» не видели около месяца.

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    • Серия ньюйоркцев была запущена на Лонг-Айленде, где команда Лэйна Ламберта протаранила «Детройт» (4:1). Во время еще одной домашней попытки «островитяне» скосили «Баффало» (3:2).

    Важнейшую победу «Айлендерс» отвоевали у «Питтсбурга» в экшене на «PPG Paints-арене» (3:4 ОТ). В последнем на эту минуту матче серию «Айлс» отключили. Еще в одном заходе с прямым конкурентом — «Вашингтоном» — Нью-Йорк был разорван (1:5).

    Коэффициенты

    Победу «Лос-Анджелеса» букмекеры рассматривают за 2.23, ничью — за 4.30, а победу «Айлендерс» — за 2.70.

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    Прогноз

    После обнуления плюсовой серии «Кингз» хотели бы дома вернуть темп, набранный ранее, в котором команда могла переехать любого соперника, ввалив 4-5 голов. «Айлендерс» — идеальные тренировочные кандидаты.

    По последним итоговым результатам (3 победы в 4 матчах) «Айлс» идут неплохо, но в играх с праймовыми клубами часто срезаются. В очной встрече 25 февраля было именно так. Тогда соперники рубились в Нью-Йорке. С транзитом противостояния в Эл Эй у «Кингз» шансов на +2 еще больше.

    Ставка

    В предстоящем матче разумнее всего поверить в чистую победу хозяев. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит за 2.23.

    В последней беспроигрышной серии «Кингз» мочили соперников через «верх». В ожидании перезапуска тренда рекомендуем дополнительно рассмотреть вариант — «Лос-Анджелес» победит + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.70.

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    «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на хоккей. В Лос-Анджелесе тусовкой будут править местные
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