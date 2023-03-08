В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Разборки с ЦСКА «Северсталь» начала уныло. В матче 2 марта она подписалась под крупным поражением — 2:5. Едва ли от аутсайдера серии ждали другого, несмотря на то что в этой игре череповчане забили первыми и выиграли стартовый период.

Мириться со статусом слабейшей «Северсталь» упорно отказывалась. Во второй встрече в Москве она добилась победы — 3:2. Важнейший для гостей гол вмазал Никита Гуслистов на временном отрезке 22:25 (овертаймы).

С переполненным первоначальным планом команда Андрея Разина прибыла домой, где не постеснялась еще раз прикончить фаворита — 5:3. За «сталь» забивали Лишка, Морозов, Петунин. Даниил Вовченко всадил дубль.

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Первый период упомянутой встречи «Северсталь» слила, зато во втором восстановила равенство. В третьих двадцати череповчане зарядили две безответные шайбы, воспользовавшись большинством и моментом, когда ЦСКА оставил ворота пустыми.

ЦСКА

ЦСКА запустил серию как положено: на правах фаворита обезглавил Череповец — 5:2. В лайв-режиме этой встречи «армейцы» срезались в первом периоде, но нашли методы оформить камбэк с запасом.

Счет голам ЦСКА в плей-офф открыл Григоренко, после шайбы которого по дублю влепили Абрамов и Плотников. В данной игре значительное преимущество москвичи имели и по броскам в створ — 43:19. Реализация ударов подобралась к отметке 11.63%.

После разноса в первом матче от ЦСКА ожидали продолжения. Вместо этого команде Сергея Федорова пришлось спасаться от проблем в основное время, но те догнали хозяев в длинном овертайме. Итог — сенсационное поражение (2:3 ОТ) и ничья в серии.

Получив резкий панч, ЦСКА примчал в Череповец, чтобы дать сдачи. Буйный аутсайдер был против — 3:5. В очередной раз «армейцы» имели атомное превосходство по числу бросков в створ — 43:19, однако точность скатилась 6.98%.

Коэффициенты

Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 4.30, ничья — в 4.10, а победа ЦСКА — в 1.73.

Прогноз

Для «армейцев», входящих в топ-лист фаворитов Кубка Гагарина, «Северсталь» стала мигренью. Помимо поражений в регулярке ЦСКА теперь отлетает в плей-офф.

Прекратить издевки над собой команда Федорова намерена в четвертом матче. Недооценка «Северстали» — это дурной тон, такого столичный гранд позволить себе не может. В очередном раунде в «Ледовом» он покажет хай-класс и перед возвращением домой восстановит равенство .

Ставка

Подсаживаться на 1:3 перед высадкой в столице крайне опасно, как и заигрываться с хозяевами матча. Наши прогноз и ставка — ЦСКА забьет во всех периодах с коэффициентом 3.30.

Психологически «армейцам» важно урвать уверенную победу, чтобы таким образом хоть чуть-чуть осадить наглую команду Разина. Наш альтернативный вариант для ставки — ЦСКА победит с форой -1.5 за 2.17.

Дополнительно можно выбрать исход — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 2.13.