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    Еще один домашний матч ЦСКА откатает уверенно

    ЦСКА — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Северсталь»
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    ЦСКА в матче с «Северсталью»
    Во втором матче серии 1/4 финала Запада ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •

    ЦСКА

    В первой игре серии ЦСКА разорвал аутсайдера пары со счетом 5:2. По ходу матча у «армейцев» возникла мелкая неприятность: они пропустили первыми и ушли на перерыв в качестве проигрывающей стороны.

    Несмотря на гол в первом периоде, камбэк ЦСКА оформил с большим запасом. Одну шайбу в ворота «стали» впечатал Михаил Григоренко, а по дублю позже ваалили Виталий Абрамов и Сергей Плотников.

    За весь матч команда Сергея Федорова вмазала 43 броска в створ ворот, реализация которых поднялась до 11.63%. Голкипер москвичей Александр Шарыченков имел не так много работы: засэйвил 17 ударов (89.47%).

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    В регулярном сезоне ЦСКА занял второе место. В 68 играх «армейцы» присвоили 94 очка и добились 43 побед. Забили москвичи в сумме 214 голов, что стало второй по силе атакой во всей лиге.

    «Северсталь»

    В плей-офф серию «Северсталь» планировала вкатиться на подъеме после победы над ЦСКА в заключительном матче регулярки (6:4). Но в раунде Кубка Гагарина череповецкий аутсайдер отлетел от московского топа (2:5).

    По ходу встречи «Северсталь» забила первой. Помогла реализация большинства. Шайбу ближе к середине стартовых двадцати воткнул Робин Пресс. Однако после перерыва череповчане поплыли: пропустили четыре подряд гола, немного размочили счет и приняли еще один прилет в пустые.

    За три периода разборок в столице команде Андрея Разина хватило сил и пространства всего на 19 бросков в створ. Зато реализация держала приличный уровень — 10.53%. Вратарь «рысей» Дмитрий Шугаев отразил 38 ударов ЦСКА (90.48%).

    Регулярку «Северсталь» завершила на седьмой строчке в Западной конференции, набрав 75 очков. В 68 играх «сталь» оформила 31 победу и забросила 182 шайбы, что стало четвертым показателем в атаке среди клубов Запада.

    Коэффициенты

    На ЦСКА букмекеры выгружают коэффициент 1.56, на ничью — 4.60, а на «Северсталь» — 5.10.

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    Прогноз

    Несмотря на то что «армейцы» пропустили первыми, по ходу предыдущей встречи у них было минимум проблем. На классе команда закамбэчила и довела игру до разгромной победы.

    Перед выездом в Череповец команда влегкую способна провести такой же матч, при этом пытаясь исключить ситуации, при которых пришлось бы отыгрываться.

    Ставка

    В Москве у «Северстали» будет ноль шансов сравняться с фаворитом серии. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет ни одного периода за 1.98.

    Основываясь на результате прошлой игры, логично предположить, что «армейцы» вновь раскрутят череповчан на крупный луз. В качестве альтернативного варианта предлагаем взять индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 за 2.35.

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    ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на хоккей. Еще один домашний матч ЦСКА откатает уверенно
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