Во втором матче серии 1/4 финала Запада ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В первой игре серии ЦСКА разорвал аутсайдера пары со счетом 5:2. По ходу матча у «армейцев» возникла мелкая неприятность: они пропустили первыми и ушли на перерыв в качестве проигрывающей стороны.

Несмотря на гол в первом периоде, камбэк ЦСКА оформил с большим запасом. Одну шайбу в ворота «стали» впечатал Михаил Григоренко, а по дублю позже ваалили Виталий Абрамов и Сергей Плотников.

За весь матч команда Сергея Федорова вмазала 43 броска в створ ворот, реализация которых поднялась до 11.63%. Голкипер москвичей Александр Шарыченков имел не так много работы: засэйвил 17 ударов (89.47%).

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В регулярном сезоне ЦСКА занял второе место. В 68 играх «армейцы» присвоили 94 очка и добились 43 побед. Забили москвичи в сумме 214 голов, что стало второй по силе атакой во всей лиге.

«Северсталь»

В плей-офф серию «Северсталь» планировала вкатиться на подъеме после победы над ЦСКА в заключительном матче регулярки (6:4). Но в раунде Кубка Гагарина череповецкий аутсайдер отлетел от московского топа (2:5).

По ходу встречи «Северсталь» забила первой. Помогла реализация большинства. Шайбу ближе к середине стартовых двадцати воткнул Робин Пресс. Однако после перерыва череповчане поплыли: пропустили четыре подряд гола, немного размочили счет и приняли еще один прилет в пустые.

За три периода разборок в столице команде Андрея Разина хватило сил и пространства всего на 19 бросков в створ. Зато реализация держала приличный уровень — 10.53%. Вратарь «рысей» Дмитрий Шугаев отразил 38 ударов ЦСКА (90.48%).

Регулярку «Северсталь» завершила на седьмой строчке в Западной конференции, набрав 75 очков. В 68 играх «сталь» оформила 31 победу и забросила 182 шайбы, что стало четвертым показателем в атаке среди клубов Запада.

Коэффициенты

На ЦСКА букмекеры выгружают коэффициент 1.56, на ничью — 4.60, а на «Северсталь» — 5.10.

Прогноз

Несмотря на то что «армейцы» пропустили первыми, по ходу предыдущей встречи у них было минимум проблем. На классе команда закамбэчила и довела игру до разгромной победы.

Перед выездом в Череповец команда влегкую способна провести такой же матч, при этом пытаясь исключить ситуации, при которых пришлось бы отыгрываться.

Ставка

В Москве у «Северстали» будет ноль шансов сравняться с фаворитом серии. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет ни одного периода за 1.98.

Основываясь на результате прошлой игры, логично предположить, что «армейцы» вновь раскрутят череповчан на крупный луз. В качестве альтернативного варианта предлагаем взять индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 за 2.35.