В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Хонда Центре» 04 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

«Анахайм» в последних матчах внезапно вспомнил, что значит играть в настоящий хоккей и одержал три победы подряд. Он имел все шансы победить и в четвёртом матче кряду, но «Вашингтон» все же дожал уток.

Игра против столичного клуба была весьма неплохая, и «Анахайм», временами, даже превосходил своего соперника по той встрече. Однако удача в овертайме улыбнулась клубу Овечкина.

Калифорнийская команда уже на 14 месте в своей конференции с 48 очками после 62 игр. За три последних матча против «Монреаля» канадский клуб не смог выиграть ни разу.

«Монреаль»

«Монреаль» в трех последних матчах проиграл два раза и не в очень хорошем расположении духа продолжает калифорнийское турне, поскольку в последнем матче клуб Сан-Луи проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3).

При всем этом поражение от «Лос-Анджелеса» стало первым за четыре последних встречи на выезде.

Сейчас «Канадиенс» располагаются на предпоследнем месте в конференции и имеют 56 очков после 61 сыгранного матча.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.20, на гостей — 2.72.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Анахайм» выглядит более реальным претендентом на успех.

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.44.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.