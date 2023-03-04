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    «Анахайм» снова обыграет «Монреаль»?

    «Анахайм» — «Монреаль». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 04 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Монреаль»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Хонда Центре» 04 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анахайм»

    «Анахайм» в последних матчах внезапно вспомнил, что значит играть в настоящий хоккей и одержал три победы подряд. Он имел все шансы победить и в четвёртом матче кряду, но «Вашингтон» все же дожал уток.

    Игра против столичного клуба была весьма неплохая, и «Анахайм», временами, даже превосходил своего соперника по той встрече. Однако удача в овертайме улыбнулась клубу Овечкина.

    Калифорнийская команда уже на 14 месте в своей конференции с 48 очками после 62 игр. За три последних матча против «Монреаля» канадский клуб не смог выиграть ни разу.

    «Монреаль»

    «Монреаль» в трех последних матчах проиграл два раза и не в очень хорошем расположении духа продолжает калифорнийское турне, поскольку в последнем матче клуб Сан-Луи проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3).

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    При всем этом поражение от «Лос-Анджелеса» стало первым за четыре последних встречи на выезде.

    Сейчас «Канадиенс» располагаются на предпоследнем месте в конференции и имеют 56 очков после 61 сыгранного матча.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.20, на гостей — 2.72.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Анахайм» выглядит более реальным претендентом на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.44.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.

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    «Анахайм» — «Монреаль»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» снова обыграет «Монреаль»?
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