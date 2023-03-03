«Бостон»
Клуб Монтгомери продолжает крейсерский ход и снова имеет в своем активе восьми матчевую победную серию. Просто невероятные показатели по сезону, поэтому «Баффало» по определению не будет просто.
Причем на своем льду «Бостон» проигрывал всего лишь два матча назад и у «клинков» будет отличный шанс на то, чтобы постараться нанести лучшему клубу регулярки ещё одно поражение.
При всем этом «Бостон» вполне может рассчитывать на 100-е набранное очко в сезоне в предстоящем поединке против «клинков» и постарается реализовать этот шанс на все 100 процентов.
«Баффало»
«Баффало» в прекрасном расположении духа, хоть последний матч и был проигран худшей команде лиги в лице «Коламбуса». Клуб Гранато умеет добиваться результата, если у него идет игра, поэтому победа в гостях над лидером сезона ни для кого не станет удивлением.
В последних четырех выездных встречах «Сэйбрз» не проиграли ни разу и хотят продолжить удачную гостевую серию победой над лидером сезона.
«Баффало» находится на девятом месте в своей конференции. 99 очков после 59 сыгранного матча — весьма неплохой результата, который позволяет входить в активную стадию борьбы за место в плей-офф.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.35, на гостей — 4.68.
Прогноз и ставка
Прогноз: Сделаем рискованную ставку и предположим победу «Баффало».
Альтернативный прогноз: Матч не получится голевым, и мы увидим минимум голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 4.68.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.40.