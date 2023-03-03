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    Гости прервут победную серию лидера сезона?

    «Бостон» — «Баффало». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 03 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Баффало»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 03 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    Клуб Монтгомери продолжает крейсерский ход и снова имеет в своем активе восьми матчевую победную серию. Просто невероятные показатели по сезону, поэтому «Баффало» по определению не будет просто.

    Причем на своем льду «Бостон» проигрывал всего лишь два матча назад и у «клинков» будет отличный шанс на то, чтобы постараться нанести лучшему клубу регулярки ещё одно поражение.

    При всем этом «Бостон» вполне может рассчитывать на 100-е набранное очко в сезоне в предстоящем поединке против «клинков» и постарается реализовать этот шанс на все 100 процентов.

    «Баффало»

    «Баффало» в прекрасном расположении духа, хоть последний матч и был проигран худшей команде лиги в лице «Коламбуса». Клуб Гранато умеет добиваться результата, если у него идет игра, поэтому победа в гостях над лидером сезона ни для кого не станет удивлением.

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    В последних четырех выездных встречах «Сэйбрз» не проиграли ни разу и хотят продолжить удачную гостевую серию победой над лидером сезона.

    «Баффало» находится на девятом месте в своей конференции. 99 очков после 59 сыгранного матча — весьма неплохой результата, который позволяет входить в активную стадию борьбы за место в плей-офф.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.35, на гостей — 4.68.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Сделаем рискованную ставку и предположим победу «Баффало».

    Альтернативный прогноз: Матч не получится голевым, и мы увидим минимум голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.68.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.40.

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    «Бостон» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости прервут победную серию лидера сезона?
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