В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с Латвией. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 28 декабря. Начало запланировано на 00:00 мск. Швейцария — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

После первого тура Швейцария с двумя набранными очками заехала на второе место в группе B. Первым США она уступает разницу в 1 балл. На такое же расстояние удалось дистанцироваться от третьей Финляндии.

Первый раунд на МЧМ-2023 Швейцария откатала против Финляндии. В драке с экс-финалистом аутсайдеру удалось вырвать победу в овертайме (3:2 ОТ). Победную шайбу вонзил 19-летний Аттилио Биаска.

В лайв-режиме тяжелейшего матча команда Марко Байера пропустила первой, после чего отыгралась и сама вышла вперед, однако дала возможность закамбэчмть и Финляндии. В овертайме швейцарцы нокаутировали соперника в течение 41 секунды.

Все прогнозы на хоккей

За весь матч Швейцария нанесла 27 бросков в створ финских ворот. По этому показателю она значительно превзошла серебряного примера прошлого ЧМ. Все удары в раму подкрепились 11.11%-й реализацией. Швейцарский вратарь Кевин Паше оформил 14 спасений (87.5%).

Латвия

После дебютной игры латвийцы прогнозируемо остались без каких-либо турнирных накоплений. С нулем в таблице они занимают последнее место, отставая от будущего соперника на 2 очка.

Первую встречу на чемпионате Латвия провела против США, в раунде с которыми крепко стояла на льду до третьего периода. На первый перерыв команды уходили при счете 0:0, а на второй — при результативной ничьей — 2:2.

Посыпалась бордовые в третьих двадцати, пропустив трешку. В итоге встреча закончилась крупным поражением — 2:5. За Латвию свои голы забили Анри Равинскис и Никс Фененко. Оба раза аутсайдер только отвечал на оплеухи американцев.

Суммарно за три периода команда Артиса Аболса нанесла 17 ударов в створ ворот при 46 аналогичных попытках США. При этом латвийцам удалось показать хорошую реализацию — 11.76%. Вратарь Патрикс Берзинс осилил 41 спасение (89.13%).

Коэффициенты

На победу Швейцарии букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 4.74, а на Латвию — 4.76.

Прогноз

В первой встрече швейцарцы бахнули сенсацией. Теперь вместе со Штатами они красуются в списке лидеров группы. Однако для полного спокойствия команде нужна победа над андердогом, коим и является Латвия.

Возможные +3 максимально улучшат позицию Швейцарии и практически станут гарантом попадания в плей-офф . Поэтому в раунде с одним из слабейших представителей таблицы команда Байера откатает второй сильный матч.

Ставка

Учитывая заряд после первой победы и турнирную мотивацию, швейцарцы разберут латвийцев с прочным результативным запасом. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит с форой -1.5 за 1.94.

Однако, учитывая то, как команда хорошо действует в защитной линии, играя по счету, мегатотала в матче не будет. Поэтому дополнительно можно рассмотреть вариант — Швейцария победит + ТМ 6.5 за 2.43.