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    Беспроигрышная история Швейцарии получит продолжение

    Швейцария — Латвия. Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2022 года

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    Швейцарцы в игре с Финляндией
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с Латвией. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 28 декабря. Начало запланировано на 00:00 мск. Швейцария — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швейцария

    После первого тура Швейцария с двумя набранными очками заехала на второе место в группе B. Первым США она уступает разницу в 1 балл. На такое же расстояние удалось дистанцироваться от третьей Финляндии.

    Первый раунд на МЧМ-2023 Швейцария откатала против Финляндии. В драке с экс-финалистом аутсайдеру удалось вырвать победу в овертайме (3:2 ОТ). Победную шайбу вонзил 19-летний Аттилио Биаска.

    В лайв-режиме тяжелейшего матча команда Марко Байера пропустила первой, после чего отыгралась и сама вышла вперед, однако дала возможность закамбэчмть и Финляндии. В овертайме швейцарцы нокаутировали соперника в течение 41 секунды.

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    За весь матч Швейцария нанесла 27 бросков в створ финских ворот. По этому показателю она значительно превзошла серебряного примера прошлого ЧМ. Все удары в раму подкрепились 11.11%-й реализацией. Швейцарский вратарь Кевин Паше оформил 14 спасений (87.5%).

    Латвия

    После дебютной игры латвийцы прогнозируемо остались без каких-либо турнирных накоплений. С нулем в таблице они занимают последнее место, отставая от будущего соперника на 2 очка.

    Первую встречу на чемпионате Латвия провела против США, в раунде с которыми крепко стояла на льду до третьего периода. На первый перерыв команды уходили при счете 0:0, а на второй — при результативной ничьей — 2:2.

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    • Посыпалась бордовые в третьих двадцати, пропустив трешку. В итоге встреча закончилась крупным поражением — 2:5. За Латвию свои голы забили Анри Равинскис и Никс Фененко. Оба раза аутсайдер только отвечал на оплеухи американцев.

    Суммарно за три периода команда Артиса Аболса нанесла 17 ударов в створ ворот при 46 аналогичных попытках США. При этом латвийцам удалось показать хорошую реализацию — 11.76%. Вратарь Патрикс Берзинс осилил 41 спасение (89.13%).

    Коэффициенты

    На победу Швейцарии букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 4.74, а на Латвию — 4.76.

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    Прогноз

    В первой встрече швейцарцы бахнули сенсацией. Теперь вместе со Штатами они красуются в списке лидеров группы. Однако для полного спокойствия команде нужна победа над андердогом, коим и является Латвия.

    Возможные +3 максимально улучшат позицию Швейцарии и практически станут гарантом попадания в плей-офф. Поэтому в раунде с одним из слабейших представителей таблицы команда Байера откатает второй сильный матч.

    Ставка

    Учитывая заряд после первой победы и турнирную мотивацию, швейцарцы разберут латвийцев с прочным результативным запасом. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит с форой -1.5 за 1.94.

    Однако, учитывая то, как команда хорошо действует в защитной линии, играя по счету, мегатотала в матче не будет. Поэтому дополнительно можно рассмотреть вариант — Швейцария победит + ТМ 6.5 за 2.43.

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    Швейцария — Латвия: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышная история Швейцарии получит продолжение
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