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    Выезд в Казань поможет «Магнитке» прервать серию поражений

    «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Металлург» Мг
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    Никита Коростелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Казанская команда провела 43 встречи, в которых смогла набрать 49 очков. Однако в таблице Восточной конференции ей не удается подняться выше седьмого места. От шестого «Адмирала» «барсы» отстают на 4 балла.

    После паузы в чемпионате «Ак Барс» откатал четыре матча, в которых оформил три победы. В каждой выигранной встрече казанцы в статусе фаворита соперничали с низовыми представителями Западной конференции.

    Первую игру во второй половине декабря «Ак Барс» провел на «Татнефть Арене», где загасил «Куньлунь» (3:1). А единственную в этот период турнирную потерю команда Юрия Бабенко пережила в гостевом раунде с «Локомотивом» (1:2).

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    Очередные 2 очка «Ак Барсу» удалось заработать в разборках с «Витязем» (4:3), после которых пришлось воевать за победу с «Сочи» в серии буллитов (4:3 Б). После выезда в «Большой» казанцы определились с тренером на остаток сезона. Коучем назначили Зинэтулу Билялетдинова.

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы провели 43 матча, взяв суммарно 58 очков. В Восточной конференции команда все еще вторая. От лидирующего «Автомобилиста» она отстает на 3 балла при равном количестве игр.

    «Металлург» Мг — один из тех клубов, кто больше всего нуждался в паузе. До отдыха команда потерпела три подряд поражения. После перерыва ситуация немного улучшилась. В четырех играх «лисы» заработали 6 очков.

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    • Во второй половине декабря «Магнитка» провела 4-матчевый домашний цикл, который начался с победы над «Амуром» (3:1). В следующей игре команда Ильи Воробьева не без проблем уложила «Адмирал» (3:2).

    Первая после паузы потеря очков накрыла «Металлург» Мг в драке с «Сибирью», где победа ушла от хозяев в серии буллитов (2:3 Б). Таким же способом магнитогорцы слили раунд «Трактору» (4:5 Б).

    Коэффициенты

    На «Ак Барс» букмекеры выгружают коэффициент 2.16, на ничью — 4.04, а на «Металлург» Мг — 2.82.

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    Прогноз

    Перед матчем со второй по силе командой Востока «Ак Барс» обыграл двух аутсайдеров Западного лагеря. Однако говорить о возвращении казанцев по-прежнему очень рано. Даже в играх с андердогами у них были проблемы.

    «Витязь» сумел забросить трешку, а «Сочи» со своими тремя шайбами довел встречу до буллитов. Для «Металлурга» Мг, несмотря на две недавние потери, нынешний «Ак Барс» не должен становиться серьезным шлагбаумом. В Казани нужно забирать +2 и ждать очередную осечку «Автомобилиста».

    Ставка

    Легкий прокат на «Татнефть Арене» не гарантирован, но едва ли это испугает гостей. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 2.19.

    Учитывая, сколько пропускают казанцы в последних матчах, дополнительно можно зарядить на индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 с кэфом 2.22 + поверить в победу команды Ильи Воробьева в основное время. Вариант — П2 (основное время) — оценивается в 2.82.

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