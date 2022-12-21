В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадская команда из Онтарио провела 32 раунда, в которых подняла 44 очка. В таблице Восточной конференции она съехала на четвертое место. Столько же накоплений имеют «Нью-Джерси» и «Каролина», идущие выше.

В первой половине декабря «Торонто» выдал неплохой заряд из четырех побед. В каждой встрече он вмазал соперникам по 4+ шайбы в основное время, а три игры откатал без пропущенных голов.

Всухую «Мэйпл Лифс» переиграли «Даллас» (4:0) и «Лос-Анджелес» (5:0), после чего провели нервную встречу с «Калгари», победу над которым пришлось вытаскивать в овертайме (5:4 ОТ). Еще один матч в турборежиме команда Шелдона Кифа провела против «Анахайма» 14 декабря (7:0).

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После унижения «Дакс» «Торонто» покинул родную «Скотиабанк Арену» ради выездной мини-серии, которая сложилась крайне неудачно — два поражения из двух. Проиграли канадцы «Рейнджерс» (1:3) и «Вашингтону» (2:5).

«Тампа-Бэй»

«Лайтнинг» откатали 30 матчей и набрали 41 очко. В Восточной конференции команда закрепилась на пятом месте, на которое претендуют «Рейнджерс», имеющие столько же накоплений.

В отличие от «Торонто», «Тампа-Бэй» на данном этапе не проигрывает. После потери очков в матче с «Детройтом» 7 декабря (2:4) она сконструировала победную серию, которая уже дошла до пяти раундов.

В каждом матче команда Джона Купера убила своих соперников в основное время с гандикапом в 3+ шайбы, забивая при этом по 4+ гола. Четырежды «Болтс» сыграли на родной «Амали Арене». Первым ее соперником оказался «Нэшвилл» (5:2).

Затем «Тампу-Бэй» ждало дерби с «Флоридой», которое также было закрыто идеально (4:1). Далее на родной площадке «Лайтнинг» успели приговорить «Сиэтл» (6:2) и «Коламбус» (4:1), а в гостях — обезглавить «Монреаль» (5:1).

Коэффициенты

На победу «Торонто» букмекеры выкатывают кэф 2.29, на ничью — 4.50, а на «Тампу-Бэй» — 2.53.

Прогноз

Два неудачных выезда негативно отразятся на «Лифс» и в предстоящем матче. Команда Кифа столкнулась с трудностями в раундах с большими соперниками, поэтому для «Тампы» открывается возможность вздернуть прямого конкурента в погоне за топ-3.

В текущую выигрышную серию «Лайтнинг» вместились матчи с проходными клубами, однако каждую встречу они затащили с большим запасом и внушительной результативностью . Канадцам из Онтарио также следует приготовиться к тяжелейшему домашнему заходу.

Ставка

На данном этапе регулярки «Болтс» кажутся сильнее, поэтому наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит в матче за 2.04.

В предыдущих пяти играх команда Купера закрывала все вопросы за 60 минут и гасила соперников с форой в 3+ гола. Ради улучшенного кэфа можно зарядить на исход — «Тампа-Бэй» победит (основное время) за 2.53.

При этом в Канаде +2 можно стащить только благодаря гиперрезультативной стычке. Наш альтернативный вариант для ставки — «Тампа-Бэй» победит + ТБ 4.5 за 2.98.