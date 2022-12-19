НХЛ. «Рейнджерс» забросили семь шайб «Чикаго», «Миннесота» победила «Оттаву», «Питтсбург» уступил «Каролине»

«Миннесота» — «Оттава» 4:2

Одним из главных героев матча стал российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Он забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Капризов установил новый рекорд «Миннесоты». Он — первый игрок в истории клуба, который набрал 40 и более очков лишь за 31 матч в регулярном сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Стил), 8:19 — 1:0. Зуккарелло — 14 (Стил, Капризов), 21:34 — 2:0. Сперджен — 3 (Капризов, Фолиньо), 29:27 — 3:0. Кастелич — 3 (Хэмоник, Келли), 44:58 — 3:1. Жиру — 14 (Ткачак, Батерсон), 58:20 — 3:2. Годро — 8 (п.в.), 59:34 — 4:2Вратари: Густавссон — Форсберг (57:35 — 58:20, 58:24 — 59:34)Штраф: 6-6Броски: 23 (11+9+3) — 27 (5+7+15)

«Миннесота» одержала пятую победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции. А вот у «Оттавы» прервалась серия из четырех побед подряд.

«Миннесота» — «Оттава» 4:2

«Каролина» — «Питтсбург» 3:2

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 23 броска из 25. У него 9 побед в 14 матчах текущего сезона, трижды он сыграл на ноль. Ранее россиянин установил рекорд клуба по продолжительности сухой серии среди вратарей-новичков. На счету нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Степан — 2 (Ноесен), 23:25 — 1:0. Ракелль — 13 (бол., Малкин, Летанг), 32:20 — 1:1. Макгинн — 9 (Капанен), 45:03 — 1:2. Шей — 6 (Степан, Стаал), 48:17 — 2:2. Стаал — 8 (Фаст, Шей), 53:33 — 3:2Вратари: Кочетков — Десмит (57:37)Штраф: 10-6Броски: 29 (7+13+9) — 25 (11+6+8)

«Каролина» одержала пятую победу кряду, у «Питтсбурга» прервалась серия из семи выигранных матчей.

«Каролина» — «Питтсбург» 3:2

«Чикаго» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:7

Первой звездой встречи стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. На его счету гол и ассистентский дубль. Нападающий Виталий Кравцов забил второй гол в сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 30.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Рейнджерс» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2) Голы: Хытил — 8 (Лафренье, Фокс), 13:04 — 0:1. Панарин — 8 (Фокс, Трочек), 16:55 — 0:2. Какко — 7 (Хытил, Лафренье), 19:03 — 0:3. Курашев — 4, 21:33 — 1:3. Труба — 2 (Зибанежад, Панарин), 30:28 — 1:4. Трочек — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 39:44 — 1:5. Кравцов — 2 (Панарин, Линдгрен), 48:56 — 1:6. Шнайдер — 5 (Какко), 53:37 — 1:7Вратари: Содерблум — ШестеркинШтраф: 2-2Броски: 30 (10+9+11) — 26 (8+11+7)

«Рейнджерс» победили в седьмом матче кряду.

«Чикаго» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:7

«Сиэтл» — «Виннипег» 3:2

Победную шайбу забросил форвард Джаред МакКанн.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Виннипег» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Голы: Шайфли — 19 (бол., Моррисси, Дюбуа), 8:26 — 0:1. Эберле — 8 (Ларссон, Данн), 28:43 — 1:1. Дюбуа — 15 (бол., Коннор, Моррисси), 32:41 — 1:2. Донато — 6 (Гурд, Бураковски), 40:16 — 2:2. Маккэн — 14 (Шульц), 55:28 — 3:2Вратари: Грубауэр — Риттих (59:11)Штраф: 8-6Броски: 35 (9+13+13) — 17 (3+12+2)

«Сиэтл» — «Виннипег» 3:2

«Сан-Хосе» — «Калгари» 2:5

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров ничем полезным не отметился. Российские форварды «Сан‑Хосе» Александр Барабанов и Евгений Свечников результативными действиями также не отметились.

«Калгари» с 34 очками занимает 9-е место на «Западе». «Сан-Хосе» — 13-е с 26 очками.