В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 14 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Прошлую регулярку «Миннесота» закрыла в статусе второй команды Западной конференции, а в плей-офф ее путь оборвался в первом же раунде с «Сент-Луисом». Лучшим страйкером в составе «Уайлд» оказался Кирилл Капризов со 116 очками (54+62).

Вероятно, российскому нападающему снова придется сольно тащить «Миннесоту». Да, команда Дина Эвансона подписала нескольких звезд, но до приставки «супер» им далеко.

Летом «Уайлд» пригласили нападающих Николаса Петана, Стивена Фогерти и Сэма Стила. Каждый представленный форвард заехал в ростер команды с рядовой персональной статистикой, но именно эти ребята на фоне остальных новичков кажутся сильнейшими.

Все прогнозы на НХЛ

В предсезонной кампании «Миннесота» провела семь матчей и заработала шесть побед. В пяти играх предсезонки «Уайлд» выиграли с гандикапом в 3+ шайбы, а в четырех заходах забили минимум 4 гола.

«Рейнджерс»

Манхэттенский клуб закончил прошлую регулярку на четвертом месте в Западной конференции. Пропустив суммарно 207 голов, «рейнджеры» стали вторыми в лиге по надежности обороны.

В плей-офф раунде «Рейнджерс» устроили лютые разборки с несколькими топ-соперниками. На своем пути ньюйоркцы вынесли «Питтсбург» и «Каролину», а в полуфинале не смогли удержать «Тампу-Бэй».

В новый сезон команда Жерара Галлана вошла с победой. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» вырубили «Тампу-Бэй» — 3:1, получив мини-реванш. Две шайбы в матче зарядил Зибанежад, а еще один гол вмазал Баркли Гудроу.

В течение часа «Рейнджерс» нанесли 39 бросков в створ ворот Василевского и показали неплохую, учитывая класс кипера, реализацию — 7.69%. Его коллега Игорь Шестеркин собрал 25 сейвов (96.15%).

Коэффициенты

Победу «Миннесоты» букмекеры оценивают в 2.02, ничью — в 4.52, а победу «Рейнджерс» — в 3.11.

Прогноз

Пока «Рейнджерс» на старте сезона возили финалиста Кубка Стэнли, «Миннесота» готовилась к мощному началу регулярки на своем льду, где Кирилл Капризов и его бригада помощников планируют зарядить топ-перфоманс .

В прошлом сезоне на территории «Уайлд» хозяева взяли крупную победу, но сейчас команда Эвансона будет довольна просто 2-очковым набором.

Ставка

Старт чемпа обеспечил «Минни» тяжелейший квест, но если она планирует стать одним из лидеров НХЛ, то такие задачи нужно решать. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит за 2.02.