«Миннесота»
Прошлую регулярку «Миннесота» закрыла в статусе второй команды Западной конференции, а в плей-офф ее путь оборвался в первом же раунде с «Сент-Луисом». Лучшим страйкером в составе «Уайлд» оказался Кирилл Капризов со 116 очками (54+62).
Вероятно, российскому нападающему снова придется сольно тащить «Миннесоту». Да, команда Дина Эвансона подписала нескольких звезд, но до приставки «супер» им далеко.
Летом «Уайлд» пригласили нападающих Николаса Петана, Стивена Фогерти и Сэма Стила. Каждый представленный форвард заехал в ростер команды с рядовой персональной статистикой, но именно эти ребята на фоне остальных новичков кажутся сильнейшими.
В предсезонной кампании «Миннесота» провела семь матчей и заработала шесть побед. В пяти играх предсезонки «Уайлд» выиграли с гандикапом в 3+ шайбы, а в четырех заходах забили минимум 4 гола.
«Рейнджерс»
Манхэттенский клуб закончил прошлую регулярку на четвертом месте в Западной конференции. Пропустив суммарно 207 голов, «рейнджеры» стали вторыми в лиге по надежности обороны.
В плей-офф раунде «Рейнджерс» устроили лютые разборки с несколькими топ-соперниками. На своем пути ньюйоркцы вынесли «Питтсбург» и «Каролину», а в полуфинале не смогли удержать «Тампу-Бэй».
В новый сезон команда Жерара Галлана вошла с победой. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» вырубили «Тампу-Бэй» — 3:1, получив мини-реванш. Две шайбы в матче зарядил Зибанежад, а еще один гол вмазал Баркли Гудроу.
В течение часа «Рейнджерс» нанесли 39 бросков в створ ворот Василевского и показали неплохую, учитывая класс кипера, реализацию — 7.69%. Его коллега Игорь Шестеркин собрал 25 сейвов (96.15%).
Коэффициенты
Победу «Миннесоты» букмекеры оценивают в 2.02, ничью — в 4.52, а победу «Рейнджерс» — в 3.11.
Прогноз
Пока «Рейнджерс» на старте сезона возили финалиста Кубка Стэнли, «Миннесота» готовилась к мощному началу регулярки на своем льду, где
В прошлом сезоне на территории «Уайлд» хозяева взяли крупную победу, но сейчас команда Эвансона будет довольна просто 2-очковым набором.
Ставка
Старт чемпа обеспечил «Минни» тяжелейший квест, но если она планирует стать одним из лидеров НХЛ, то такие задачи нужно решать. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит за 2.02.