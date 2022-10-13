В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Балашиха» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Для подмосковной команды регулярка в данный момент складывается идеально — 23 набранных балла в 17 матчах и третья строчка на Западе. Отрыв сразу от четырех конкурентов составляет 2 очка.

Серия из шести поражений, накрывшая «Витязь» в период с 12 по 25 сентября, стала для него сильным раздражителем, из-за которого команда на сверхмотивации откатала четыре следующих матча, в которых только побеждала.

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В ходе второго в сезоне вин-стрика ребята Вячеслава Буцаева в Балашихе успели нагнуть «Амур». (3:1) и «Адмирал» (3:2 Б), а во время гостевых разборок — размазать «Спартак» (5:1) и «Динамо» Минск (5:3).

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Топ-матч «Витязь» провел и в Питере, однако дотянутся до СКА ему не удалось, не хватило совсем чуть-чуть (3:4). Зато в очередных встречах со «Спартаком» парни Буцаева взяли максимум (2:1 Б, 1:0 ОТ).

ЦСКА

Столичный гранд записал себя в клуб середняков. Сейчас в его распоряжении 21 балл, взятый в 16 играх, и седьмая позиция на Западе. Сразу три команды, идущие выше, имеют столько же очков.

В конце прошлого месяца ЦСКА потерпел три поражения в четырех встречах. В таком негативном ключе «армейцы» начали и октябрь — два подряд луза.

В первом заходе команда Сергея Федорова планировала унизить «Куньлунь», который в лайве мочила 1:4, однако китайские амбассадоры сенсаций вернулись в матч и вырубили фаворита в серии буллитов (5:4 Б).

Во второй игре ЦСКА бил СКА 0:2, но снова стал жертвой камбэка и потерял очки в овертайме (2:3 ОТ). В трех последних матчах московский клуб отыгрался на более слабых — на «Сибири» (3:0), «Адмирале» (4:1) и «Амуре» (3:2 Б).

Коэффициенты

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 3.22, на ничью — 3.94, а на ЦСКА — 1.99.

Прогноз

В последней очной встрече «Витязь» потерпел поражение — 4:2, однако шансы на реванш у команды Буцаева есть, да еще и увесистые.

Сейчас подмосковный клуб выдает неплохие результаты, старается тащить максимум очков и забивать, в то время как у «армейцев» в защите стабильно возникает хаос — команде Федорова забрасывают пару шайб даже очевидные андердоги, а «Витязь» точно не хуже тех ребят.

Ставка

Если не победа, то хотя бы внушительная результативность хозяев — вполне вероятный исход. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 за 2.06.