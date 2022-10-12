В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 12 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

В прошлом сезоне калифорнийская команда урвала 99 очков, с которыми заехала в плей-офф Кубка Стэнли с шестого места на Западе, а на стадии 1/8 финала проиграла «Эдмонтону» в супернапряженной зарубе.

В минувшей регулярной кампании «Лос-Анджелес» суммарно зарядил 239 голов. Среди всех участников плей-офф с Западной конференции это был второй худший атакующий показатель.

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В межсезонье ростер «Кингз» пополнил 26-летний форвард Кевин Фиала, который в прошлом сезоне набрал 88 очков (33+55) в составе «Миннесоты», и молодой защитник Тоби Пакетт-Биссон, приехавший из «Лаваль Рокет». Пополнений было больше, но эти два круче остальных.

Все прогнозы на НХЛ

Перед стартом регулярной кампании «Лос-Анджелес» откатал семь матчей в рамках предсезонки. Победить команде Тодда Маклеллана удалось трижды.

«Вегас»

Суперклуб, представляющий Лас-Вегас, оказался в списке главных лузеров прошлого сезона. В регулярном чемпионате он заработал 94 очка и свалился на девятое место на Западе, оставшись без плей-офф.

В прошлой кампании «Вегас» плотно шел в таблице с «Нэшвиллом» и «Далласом» и имел все шансы на попадание в топ-8. Все планы «Голден Найтс» растоптала хилая концовка чемпа — шесть поражений в десяти играх.

В новом сезоне командой будет рулить коуч Брюс Кэссиди, в ростер которого приземлились несколько усилений. В частности, ветеран Ши Уэбер, который пропустит старт регулярки, форвард Байрон Фрезе и нападающий Фил Кессел, который в минувшей кампании отдал 44 ассиста в составе «Аризоны».

В предсезонке «Вегас» откатал семь раундов и оформил четыре победы. А на игру с «Кингз» из-за могут не попасть вратари Броссуа и Ленер, а также форварды Нолан Патрик и Уильям Каррье.

Коэффициенты

Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.00, а победа «Вегаса» — в 2.60.

Прогноз

В новом сезоне «Кингз» планируют повторить минимальный успех прошлого розыгрыша НХЛ — попасть в зону плей-офф, а там — как пойдет.

В подготовительной кампании три последние встречи команды Маклеллана пробили тотал больше 8.5 голов . Калифорнийская бригада любит много забивать и еще больше пропускать, поэтому в разборках с «Вегасом» хозяева зарядят очередную топ-встречу в атаке.

Ставка

В Калифорнии НХЛ откроется крутым шоу с голами в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.04.