В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 11 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Мужики с Урала по-прежнему держатся на первом месте в Восточной конференции. В 16 играх они подняли 23 очка, а вторую «Магнитку» обходят всего на 1 балл.

В начале текущего месяца «Автомобилист» испытал шоковую терапию в матче с «Салаватом Юлаевым». На «Уралец-Арене» хозяев размазали всухую (0:4). Для «Авто» это первое домашнее поражение в сезоне.

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После резкого панча от «Салавата» команда Николая Заварухина дважды кряду зарубилась с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене», оба раза она вырвала победу в овертайме (5:4 ОТ, 2:1 ОТ).

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На последний в данный момент матч «Автомобилист» сгонял в Нижнекамск, где нарвался на «Нефтехимик», набравший мощный ход. В результативных разборках с «нефтью» «Авто» осталось без очков (3:4).

«Торпедо»

Торпедовцы приземлились на третью строчку в таблице Западной конференции. В 15 матчах они ухватились за 21 очко. Столько же баллов забрали «Локомотив» и «Витязь», идущие чуть ниже.

В середине прошлого месяца «Торпедо» зарядило 4-матчевую беспроигрышную серию — самую крупную для себя в текущем сезоне. Однако и прервалась она предсказуемо — в выездной встрече с запредельным СКА (0:3).

После холостого визита в Санкт-Петербург команда Игоря Ларионова в Ярославле разобрала «Локомотив» (3:1), а в паре следующих матчей уступила «Спартаку» (3:4) и минскому «Динамо» (2:3 ОТ).

Очередной двухочковый набор достался «Торпедо» в «Нагорном», где жертвой стал «Барыс» (3:1). Вдогонку нижегородцы разгромили «Динамо» Минск (5:2), припомнив недавнее поражение.

Коэффициенты

В матче в Екатеринбурге на победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.10, а на «Торпедо» — 3.30.

Прогноз

Да Коста, Широков, Валк — весь этот ростер хоккеистов находится в больнице. Правда, и без ведущих форвардов бригада Заварухина катала результативные матчи.

«Торпедо» — открытая команда, любящая забивать и играть на скоростях, поэтому в Екатеринбурге она будет чувствовать себя максимально комфортно в живом ритме. Матч на «Уралец-Арене» должен спокойно пробивать «верх», травмы не повлияют на событийность.

Ставка