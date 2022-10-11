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    «Автомобилист» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Торпедо»
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    Данил Романцев
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 11 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2022 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Автомобилист»

    Мужики с Урала по-прежнему держатся на первом месте в Восточной конференции. В 16 играх они подняли 23 очка, а вторую «Магнитку» обходят всего на 1 балл.

    В начале текущего месяца «Автомобилист» испытал шоковую терапию в матче с «Салаватом Юлаевым». На «Уралец-Арене» хозяев размазали всухую (0:4). Для «Авто» это первое домашнее поражение в сезоне.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Торпедо

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    После резкого панча от «Салавата» команда Николая Заварухина дважды кряду зарубилась с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене», оба раза она вырвала победу в овертайме (5:4 ОТ, 2:1 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    На последний в данный момент матч «Автомобилист» сгонял в Нижнекамск, где нарвался на «Нефтехимик», набравший мощный ход. В результативных разборках с «нефтью» «Авто» осталось без очков (3:4).

    «Торпедо»

    Торпедовцы приземлились на третью строчку в таблице Западной конференции. В 15 матчах они ухватились за 21 очко. Столько же баллов забрали «Локомотив» и «Витязь», идущие чуть ниже.

    В середине прошлого месяца «Торпедо» зарядило 4-матчевую беспроигрышную серию — самую крупную для себя в текущем сезоне. Однако и прервалась она предсказуемо — в выездной встрече с запредельным СКА (0:3).

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    Очередной двухочковый набор достался «Торпедо» в «Нагорном», где жертвой стал «Барыс» (3:1). Вдогонку нижегородцы разгромили «Динамо» Минск (5:2), припомнив недавнее поражение.

    Коэффициенты

    В матче в Екатеринбурге на победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.10, а на «Торпедо» — 3.30.

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    Прогноз

    Да Коста, Широков, Валк — весь этот ростер хоккеистов находится в больнице. Правда, и без ведущих форвардов бригада Заварухина катала результативные матчи.

    «Торпедо» — открытая команда, любящая забивать и играть на скоростях, поэтому в Екатеринбурге она будет чувствовать себя максимально комфортно в живом ритме. Матч на «Уралец-Арене» должен спокойно пробивать «верх», травмы не повлияют на событийность.

    Ставка

    Зрелищный перфоманс стал главной фишкой обеих команд в новом сезоне, поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.85.

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    «Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на хоккей. Травмы лидеров «Автомобилиста» не помешают провести топ-матч с «Торпедо»?
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