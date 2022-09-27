В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Балашиха» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Подмосковный клуб за десять матчей получил 11 очков. С такими показателями и нулевым балансом голов (23:23) он упал на девятую строчку на Западе.

9-го сентября «Витязь» в Балашихе устроил жаркие разборки с «Локомотивом», которого нокаутировал в овертайме (4:3 ОТ). В данный момент это последняя победа «богатырей». Дальше только поражения.

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Красная серия «Витязя» держится шесть раундов, правда, в трех встречах команда Вячеслава Буцаева цеплялась за очки благодаря ничейным результатам в основное время.

Все прогнозы на КХЛ

В серии неудачных матчей «Витязь» успел проиграть московскому «Динамо» (0:2) и ЦСКА (2:4), нарваться на ответку «Локо» (0:1 Б) и слиться «Торпедо». (1:2 Б), еще раз получить болезненный удар от ярославцев (1:2) и обидно рухнуть на домашний лед «Сибири» (4:5 ОТ).

«Амур»

Хабаровчане также откатали десять раундов, однако набрать за этот период сумели 9 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они находятся на девятом месте с нулевой разницей забитых и пропущенных — 18:26.

«Амур» недавно и сам пережил серию лузов, поэтому понять текущее настроение «Витязя» он способен. В период с 15-го по 21-е сентября «тигры» четырежды кряду остались неудачниками матчей на «Платинум Арене».

На родной территории команда Вадима Епанчинцева не смогла справиться с «Металлургом» Мг в двух заходах (0:3, 2:3). Такая же история произошла в стыках с «Салаватом» (0:2, 2:3 Б).

Разбавить слабую серию «Амуру» помогла встреча 25-го сентября, которая свела его с худшим клубом Запада — «Сочи». В таких разборках хабаровчане чувствовали себя комфортно (2:1 ОТ).

Коэффициенты

Взять победу «Витязя» букмекеры дают возможность за 2.13, на ничью предлагается кэф 4.04, а на «Амур» — 2.86.

Прогноз

К игре с гостями из Хабаровска «Витязь» подходит с печальным багажом из шести поражений. Правда, в этой серии команда Буцаева ни разу не была безнадежной . Кажется, волну неудач она может оставить в прошлом — соперник позволит.

Ставка

С ребят Вячеслава Геннадьевича хватит достойных поражений, в драке с аутсайдером Востока они это прекратят. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит за 2.13.