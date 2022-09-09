В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Балашиха» 9 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

В начале новой кампании подмосковные ребята приятно удивляют нейтрального зрителя и своих болельщиков: за три игры команда заработала максимально возможные 6 очков и успела зарядить 11 шайб при четырех пропущенных. На Западе «богатыри» удерживают вторую позицию.

Первую сенсацию «Витязь» выдал 3-го сентября, когда в «Балашихе» вырубил «Авангард» (3:2). Дважды кряду в режиме реального времени новые хозяева площадки совершили камбэк, а за 10 секунд до финальной сирены отправили омичей отдыхать.

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С таким же счетом команда Вячеслава Буцаева позже казнила «Салават Юлаев» (3:2). В отличие от первой игры, «Витязь» не был в роли догоняющего. Вонзив три шайбы за 22 минуты, парни защищали фору.

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Самым мощным по результату получился третий матч, в котором «Витязь» отгрузил «Барысу» пятерку (5:0). С первым шатаутом в сезоне можно поздравить Дмитрия Шикина.

«Локомотив»

Ярославцы откатали три встречи, в которых им удалось забрать 4 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает пятое место с разницей голов — 10:7.

В новые разборки в чемпионате «Локомотив» влился бодро, но неудачно. В гостевой игре с «Автомобилистом» ярославцы лидировали в счете, а затем плавно перешли к статусу догоняющих. Результативный матч в Екатеринбурге «Локо» закрыл поражением (2:4).

Проделав работу над ошибками, команда Игоря Никитина провела мегапродуктивную встречу в Челябинске, в которой зарядила «Трактору» четыре шайбы, ни разу не нарвавшись на ответ (4:0).

Высокой точностью форварды «Локомотива» закрыли и первую домашнюю игру, вырвав победу у «Нефтехимика» (4:3). В обоих победных матчах реализация «Локо» переваливала за 10%.

Коэффициенты

Победу «Витязя» букмекеры рассматривают за 3.40, ничья оценивается в 4.14, а «Локомотив» аналитики называют фаворитом — 1.89.

Прогноз

Подмосковная бригада стартовала в КХЛ на высшем уровне — максимум побед и 3+ шайбы в каждой встрече. Сдержать такую команду Буцаева «Локо» на чужой площадке будет тяжело . Без очередного подгона в виде нескольких голов хозяева предстоящего матча площадку не покинут.

Ставка

В четвертой подряд встрече в Балашихе крепкие представители Запада проведут мощную игру с голами, ожидаем топ-перфоманс от парней Буцаева. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 за 1.96.