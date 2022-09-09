В матче Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 9 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В трех матчах новой регулярки суперклуб из Санкт-Петербурга заработал 6 очков, зарядил в ворота соперников 10 голов, пропустив в собственные четыре. В Западной конференции команда занимает четвертое место.

Начать сезон СКА посчастливилось матчами в «Ледовом», причем самым жарким получился раунд с «Салаватом Юлаев», который запомнился грубостями на площадке, камбэком уфимцев в третьем периоде и вырванной хозяевами победой в овертайме (3:2 ОТ).

Коэффициенты матча СКА — Динамо 1X2Новым игрокам 1.734.404.05Фрибет$40

В лайтовом режиме команда Романа Ротенберга откатала второй матч. В соперники календарь КХЛ предложил «Барыс». Заброшенная шайба Дмитрия Яшкина и дубль Волкова сделали свое дело — очередные 2 очка прилетели хозяевам (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

Самым результативным в новом сезоне оказался третий матч, в котором СКА щелкнул «Авангард» (4:1). Данная встреча стала сольным концертом Марата Хайруллина. На счету 26-летнего форварда голевой хет-трик.

«Динамо» Москва

Динамовцы в данный момент закрепили за собой лидерскую позицию на Западе. В трех встречах команда забрала 6 очков и оформила шикарную разницу забитых и пропущенных — 12:3.

Старт чемпионата оказался для «Динамо» Москва самым трудным. На «ВТБ Арене» команда ждала одного из серьезнейших оппонентов. Речь идет об «Ак Барсе», которого сине-белые отправили домой с нулями в статистике набранных баллов и голов (2:0).

После победы в сложнейшей игре команда Алексея Кудашова устроила показательное выступление в матче с «Нефтехимиком», в ворота которого зарядила шесть голов (6:1), получив ответку, которая не угрожала результату.

В среду, 7-го сентября, «Динамо» Москва провело свой первый в новом сезоне выезд. Соперником команды был один из железных андердогов Запада — «Сочи». Не без риска нарваться на жесткий отпор столичные гости взяли верх (4:2).

Коэффициенты

В центральном матче игрового дня победа СКА оценивается в 1.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на «Динамо» Москва — 3.88.

Прогноз

Пока в основное время СКА не пропускал больше двух голов. Правда, играли питерцы с клубами, которые устроили пробуксовку на старте кампании.

О динамовцах такого сказать нельзя. В трех встречах сине-белые выжали максимум и показали умение забивать по 4+ шайбы с молодым составом. Команда Кудашова не будет трястись перед топ-соперниками и постарается реализовать максимум шансов.

Ставка

Два-три гола в ворота СКА столичные хоккеисты в состоянии организовать, поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 за 2.04.