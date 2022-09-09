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    Готовы ли динамовцы уложить на лопатки СКА?

    СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
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    Владислав Михайлов
    В матче Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 9 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    СКА

    В трех матчах новой регулярки суперклуб из Санкт-Петербурга заработал 6 очков, зарядил в ворота соперников 10 голов, пропустив в собственные четыре. В Западной конференции команда занимает четвертое место.

    Начать сезон СКА посчастливилось матчами в «Ледовом», причем самым жарким получился раунд с «Салаватом Юлаев», который запомнился грубостями на площадке, камбэком уфимцев в третьем периоде и вырванной хозяевами победой в овертайме (3:2 ОТ).

    Коэффициенты матча СКА — Динамо

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    В лайтовом режиме команда Романа Ротенберга откатала второй матч. В соперники календарь КХЛ предложил «Барыс». Заброшенная шайба Дмитрия Яшкина и дубль Волкова сделали свое дело — очередные 2 очка прилетели хозяевам (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Самым результативным в новом сезоне оказался третий матч, в котором СКА щелкнул «Авангард» (4:1). Данная встреча стала сольным концертом Марата Хайруллина. На счету 26-летнего форварда голевой хет-трик.

    «Динамо» Москва

    Динамовцы в данный момент закрепили за собой лидерскую позицию на Западе. В трех встречах команда забрала 6 очков и оформила шикарную разницу забитых и пропущенных — 12:3.

    Старт чемпионата оказался для «Динамо» Москва самым трудным. На «ВТБ Арене» команда ждала одного из серьезнейших оппонентов. Речь идет об «Ак Барсе», которого сине-белые отправили домой с нулями в статистике набранных баллов и голов (2:0).

    После победы в сложнейшей игре команда Алексея Кудашова устроила показательное выступление в матче с «Нефтехимиком», в ворота которого зарядила шесть голов (6:1), получив ответку, которая не угрожала результату.

    В среду, 7-го сентября, «Динамо» Москва провело свой первый в новом сезоне выезд. Соперником команды был один из железных андердогов Запада — «Сочи». Не без риска нарваться на жесткий отпор столичные гости взяли верх (4:2).

    Коэффициенты

    В центральном матче игрового дня победа СКА оценивается в 1.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на «Динамо» Москва — 3.88.

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    Прогноз

    Пока в основное время СКА не пропускал больше двух голов. Правда, играли питерцы с клубами, которые устроили пробуксовку на старте кампании.

    О динамовцах такого сказать нельзя. В трех встречах сине-белые выжали максимум и показали умение забивать по 4+ шайбы с молодым составом. Команда Кудашова не будет трястись перед топ-соперниками и постарается реализовать максимум шансов.

    Ставка

    Два-три гола в ворота СКА столичные хоккеисты в состоянии организовать, поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 за 2.04.

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    СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на хоккей. Готовы ли динамовцы уложить на лопатки СКА?
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