СКА
В трех матчах новой регулярки суперклуб из Санкт-Петербурга заработал 6 очков, зарядил в ворота соперников 10 голов, пропустив в собственные четыре. В Западной конференции команда занимает четвертое место.
Начать сезон СКА посчастливилось матчами в «Ледовом», причем самым жарким получился раунд с «Салаватом Юлаев», который запомнился грубостями на площадке, камбэком уфимцев в третьем периоде и вырванной хозяевами победой в овертайме (3:2 ОТ).
Коэффициенты матча СКА — Динамо
В лайтовом режиме команда Романа Ротенберга откатала второй матч. В соперники календарь КХЛ предложил «Барыс». Заброшенная шайба Дмитрия Яшкина и дубль Волкова сделали свое дело — очередные 2 очка прилетели хозяевам (3:1).
Самым результативным в новом сезоне оказался третий матч, в котором СКА щелкнул «Авангард» (4:1). Данная встреча стала сольным концертом Марата Хайруллина. На счету 26-летнего форварда голевой хет-трик.
«Динамо» Москва
Динамовцы в данный момент закрепили за собой лидерскую позицию на Западе. В трех встречах команда забрала 6 очков и оформила шикарную разницу забитых и пропущенных — 12:3.
Старт чемпионата оказался для «Динамо» Москва самым трудным. На «ВТБ Арене» команда ждала одного из серьезнейших оппонентов. Речь идет об «Ак Барсе», которого сине-белые отправили домой с нулями в статистике набранных баллов и голов (2:0).
После победы в сложнейшей игре команда Алексея Кудашова устроила показательное выступление в матче с «Нефтехимиком», в ворота которого зарядила шесть голов (6:1), получив ответку, которая не угрожала результату.
В среду, 7-го сентября, «Динамо» Москва провело свой первый в новом сезоне выезд. Соперником команды был один из железных андердогов Запада — «Сочи». Не без риска нарваться на жесткий отпор столичные гости взяли верх (4:2).
Коэффициенты
В центральном матче игрового дня победа СКА оценивается в 1.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на «Динамо» Москва — 3.88.
Прогноз
Пока в основное время СКА не пропускал больше двух голов. Правда, играли питерцы с клубами, которые устроили пробуксовку на старте кампании.
О динамовцах такого сказать нельзя.
Ставка
Два-три гола в ворота СКА столичные хоккеисты в состоянии организовать, поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 за 2.04.