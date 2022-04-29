В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «ТД Гарден» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 80 играх чемпионата бостонские парни смогли выбить себе 105 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бис» занимают четвертое место и отстают от третьей «Тампы» на 3 балла.

Последний раз с плохим настроением хоккеисты «Бостона» покидали площадку 22 апреля. В тот день «Брюинз» зарубились с «Питтсбургом» на «PPG Paints-арене» и потерпели крупное поражение (0:4).

Но после упомянутой игры «Бостон» победил в трех встречах кряду. Мини-серия команды Брюса Кэссиди стартовала с домашнего матча, в котором хозяева отгрузили трешку «Рейнджерс» (3:1).

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Следующую встречу бостонцы провели в Канаде, где зарубились с «Монреалем». Несмотря на дерзость андердога, «Брюинз» взяли верх (5:3). В последнем матче «мишки» дома переиграли «Флориду» (4:2).

«Баффало»

В 80 встречах регулярного первенства коллектив из Буффало сумел выцепить всего 73 очка. В таблице Атлантического дивизиона команда расположилась на пятой позиции.

Несмотря на отсутствие всевозможных турнирных задач, «Баффало» в конце чемпионата решил скатать беспроигрышную серию, которая уже доросла до четырех матчей.

Первые две победы «Сейбрз» затащили в играх с «Филадельфией». На своем льду команда Дона Гранато закончила зарубу с минимальным гандикапом (4:3), а в «Веллс Фарго Центре» — оформила перевес в 2 шайбы (5:3).

После стыковых игр с «Флайерз» «Баффало» ждал еще один замес андердогов — с «Нью-Джерси». В «Пруденшал Центре» парни Гранато снова отработали идеально (5:2). В последней встрече «Сейбрз» дома припечатали «Айлендерс» (5:3).

Коэффициенты

Взять победу «Бостона» в этой игре букмекеры предлагают за 1.59, поставить на ничью можно с кэфом 5.00, а на победу «Баффало» — за 4.80.

Прогноз

Несмотря на то что бостонцы просто доигрывают сезон, они все еще могут подвинуть «Тампу» с третьего места в дивизионе. В трех предыдущих матчах команда Кэссиди победила. Дважды общий тотал перевалил за 5 голов. Во встрече с андердогом «Брюинз» сыграют не хуже .

Ставка

Дома «медведи» влегкую хлопнут «Баффало» и пополнится еще двумя очками. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТМ 5.5 за 2.18.