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    Хватит ли «Филадельфии» сил на хорошую игру в Виннипеге?

    «Виннипег» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Филадельфия»
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    Кевин Хейз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Виннипег» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Виннипег»

    Сыграв в 79 матчах регулярного первенства, команда из Манитобы, Канада, заработала 83 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «бомбардировщики» занимают шестое место.

    В один из самых ответственных периодов в чемпионате «Виннипег» умудрился проиграть четырежды кряду. Кроме того, в каждом матче «Джетс» слились с форой в 2+ шайбы.

    Все матчи серии подопечные Дэйва Лоури скатали на чужом льду. Без набранных баллов канадцы остались в играх с «Флоридой» (1:6), «Тампой-Бэй» (4:7), «Рейнджерс» (0:3) и «Каролиной» (2:4).

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    Оборвать серию поражений «Виннипегу» удалось в последнем матче, прошедшем в «Канада Лайф Центре». На своей территории парни Лоури разгромили «Колорадо» (4:1).

    «Филадельфия»

    Филадельфийцы провели в регулярке 80 матчей, в которых им достался всего 61 балл. С такой статистикой команда находится на последнем месте в таблице Столичного дивизиона.

    В период с 10 по 20 апреля «Филадельфия» скатала шесть матчей, но не выиграла ни разу. В течение 10-дневного отрезка поражений в ворота «летчиков» закинули по 4+ шайбы.

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    • Соперниками команды Майка Йео в оказались «Анахайм» (3:5), «Вашингтон» (2:9), «Рейнджерс» (0:4), «Баффало» (3:4, 3:5) и «Торонто» (2:5). А остановить этот ужас «Флайерз» удалось в выездной встрече с «Монреалем» 22 апреля (6:3).

    Спустя пару дней «Филадельфия» зарубилась с «Питтсбургом» в дерби Пенсильвании и влегкую его затащила (4:1). В последней игре парни Йео не смогли справиться с «Чикаго» (1:3).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Виннипег» букмекеры предлагают за 1.97, затащить ничью можно с кэфом 4.22, а победу «Филадельфии» — за 3.40.

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    Прогноз

    В текущем сезоне «Флайерз» встретились с «Джетс» один раз. В «Веллс Фарго Центре» оранжевые оформили победу — 3:1.

    Несмотря на то что регулярка подходит к концу, а у «Филадельфии» все по-прежнему печально, она способна снова отгрузить минимум трешку «Виннипегу», который проиграл в 8 матчах из 11.

    Ставка

    В каждой слитой встрече из тех восьми «Джетс» пропустили по 3+ шайбы. Для команды Йео это шанс улучшить свои показатели в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.96.

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    «Виннипег» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на хоккей. Хватит ли «Филадельфии» сил на хорошую игру в Виннипеге?
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