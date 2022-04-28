«Виннипег»
Сыграв в 79 матчах регулярного первенства, команда из Манитобы, Канада, заработала 83 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «бомбардировщики» занимают шестое место.
В один из самых ответственных периодов в чемпионате «Виннипег» умудрился проиграть четырежды кряду. Кроме того, в каждом матче «Джетс» слились с форой в 2+ шайбы.
Все матчи серии подопечные Дэйва Лоури скатали на чужом льду. Без набранных баллов канадцы остались в играх с «Флоридой» (1:6), «Тампой-Бэй» (4:7), «Рейнджерс» (0:3) и «Каролиной» (2:4).
Оборвать серию поражений «Виннипегу» удалось в последнем матче, прошедшем в «Канада Лайф Центре». На своей территории парни Лоури разгромили «Колорадо» (4:1).
«Филадельфия»
Филадельфийцы провели в регулярке 80 матчей, в которых им достался всего 61 балл. С такой статистикой команда находится на последнем месте в таблице Столичного дивизиона.
В период с 10 по 20 апреля «Филадельфия» скатала шесть матчей, но не выиграла ни разу. В течение 10-дневного отрезка поражений в ворота «летчиков» закинули по 4+ шайбы.
Соперниками команды Майка Йео в оказались «Анахайм» (3:5), «Вашингтон» (2:9), «Рейнджерс» (0:4), «Баффало» (3:4, 3:5) и «Торонто» (2:5). А остановить этот ужас «Флайерз» удалось в выездной встрече с «Монреалем» 22 апреля (6:3).
Спустя пару дней «Филадельфия» зарубилась с «Питтсбургом» в дерби Пенсильвании и влегкую его затащила (4:1). В последней игре парни Йео не смогли справиться с «Чикаго» (1:3).
Коэффициенты
Поставить в этом матче на «Виннипег» букмекеры предлагают за 1.97, затащить ничью можно с кэфом 4.22, а победу «Филадельфии» — за 3.40.
Прогноз
В текущем сезоне «Флайерз» встретились с «Джетс» один раз.
Несмотря на то что регулярка подходит к концу, а у «Филадельфии» все по-прежнему печально, она способна снова отгрузить минимум трешку «Виннипегу», который проиграл в 8 матчах из 11.
Ставка
В каждой слитой встрече из тех восьми «Джетс» пропустили по 3+ шайбы. Для команды Йео это шанс улучшить свои показатели в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.96.