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    Пройдет ли «Нэшвилл» очередное серьезное испытание?

    «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Миннесота»
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    Марк Боровецки
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Апреля 2022 года

    «Нэшвилл»

    Сыграв в 78 матчах регулярного сезона, коллективу из Теннесси удалось затащить 93 очка. На данный момент «Предс» занимают четвертое место в таблице Центрального дивизиона.

    В период с 13 по 20 апреля «Нэшвилл» провел пять подряд поединков на «Бриджстоун Арене». В трех встречах на своем льду он выиграл. Домашняя серия началась с лайтовой победы над «Сан-Хосе» (1:0 ОТ).

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Миннесота

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    А после относительно спокойного матча с «Шаркс» подопечные Джона Хайнса в одну калитку слились «Эдмонтону» (0:4). Позже «Предаторз» одержали верх над «Чикаго» (4:3).

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    Очередное крупное поражение «Нэшвилл» поймал в поединке с «Сент-Луисом» (3:8). Далее на своем льду «хищники» обидели «Калгари» (3:2 Б), а в гостях — были раздавлены «Нэшвиллом» (2:6).

    «Миннесота»

    В 78 встречах регулярного первенства команда из Сент-Пола подняла 107 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она идет второй, опережая по дополнительным показателям «Сент-Луис».

    «Миннесота» в период с 11 по 15 апреля затащила три подряд победы. Ее соперниками в этой небольшой серии оказались «Лос-Анджелес» (6:3), «Эдмонтон» (5:1) и «Даллас» (3:2 ОТ).

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    • После зарубы со «Старз» стрик «дикарей» накрылся из-за неудачного выезда в Миссури, где они уступили «Сент-Луису» в овертайме (5:6 ОТ). Позже команда Дина Эвансона выбила еще четыре победы.

    Первые два очка в серии прилетели на счет парней из Сент-Пола дома, где «Миннесота» ограбила «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). В остальных играх «дикари» взяли верх над «Монреалем» (2:0), «Ванкувером» (6:3) и «Сиэтлом» (6:3).

    Коэффициенты

    Победа «Нэшвилла» в этой встрече оценивается букмекерами в 2.59, поставить на ничью можно за 4.54, а на победу «Миннесоты» — за 2.33.

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    Прогноз

    В конце регулярки календарю «Нэшвилла» не позавидуешь. Команда Хайнса вынуждена рубиться с большими соперниками Тихоокеанского и Центрального дивизиона. Но при этом «хищники» имеют локальные успехи и готовы выгрызать очки даже с клубами уровня «Миннесоты».

    Ставка

    При домашней публике «Предс» вполне по силам продержаться три периода и оформить хотя бы ничью. Но все же хозяева будут рубиться за максимум в основное время. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой 0 за 2.00.

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    «Нэшвилл» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на хоккей. Пройдет ли «Нэшвилл» очередное серьезное испытание?
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