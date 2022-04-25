В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Сыграв в 78 матчах регулярного сезона, коллективу из Теннесси удалось затащить 93 очка. На данный момент «Предс» занимают четвертое место в таблице Центрального дивизиона.

В период с 13 по 20 апреля «Нэшвилл» провел пять подряд поединков на «Бриджстоун Арене». В трех встречах на своем льду он выиграл. Домашняя серия началась с лайтовой победы над «Сан-Хосе» (1:0 ОТ).

Коэффициенты матча Нэшвилл — Миннесота 1 2.60 X 4.40 2 2.25 Ставка

А после относительно спокойного матча с «Шаркс» подопечные Джона Хайнса в одну калитку слились «Эдмонтону» (0:4). Позже «Предаторз» одержали верх над «Чикаго» (4:3).

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Очередное крупное поражение «Нэшвилл» поймал в поединке с «Сент-Луисом» (3:8). Далее на своем льду «хищники» обидели «Калгари» (3:2 Б), а в гостях — были раздавлены «Нэшвиллом» (2:6).

«Миннесота»

В 78 встречах регулярного первенства команда из Сент-Пола подняла 107 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она идет второй, опережая по дополнительным показателям «Сент-Луис».

«Миннесота» в период с 11 по 15 апреля затащила три подряд победы. Ее соперниками в этой небольшой серии оказались «Лос-Анджелес» (6:3), «Эдмонтон» (5:1) и «Даллас» (3:2 ОТ).

После зарубы со «Старз» стрик «дикарей» накрылся из-за неудачного выезда в Миссури, где они уступили «Сент-Луису» в овертайме (5:6 ОТ). Позже команда Дина Эвансона выбила еще четыре победы.

Первые два очка в серии прилетели на счет парней из Сент-Пола дома, где «Миннесота» ограбила «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). В остальных играх «дикари» взяли верх над «Монреалем» (2:0), «Ванкувером» (6:3) и «Сиэтлом» (6:3).

Коэффициенты

Победа «Нэшвилла» в этой встрече оценивается букмекерами в 2.59, поставить на ничью можно за 4.54, а на победу «Миннесоты» — за 2.33.

Прогноз

В конце регулярки календарю «Нэшвилла» не позавидуешь. Команда Хайнса вынуждена рубиться с большими соперниками Тихоокеанского и Центрального дивизиона. Но при этом «хищники» имеют локальные успехи и готовы выгрызать очки даже с клубами уровня «Миннесоты» .

Ставка

При домашней публике «Предс» вполне по силам продержаться три периода и оформить хотя бы ничью. Но все же хозяева будут рубиться за максимум в основное время. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой 0 за 2.00.