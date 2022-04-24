НХЛ. «Тампа» разгромила «Нэшвилл», «Флорида» продлила серию побед до 13-ти матчей

«Оттава» — «Монреаль» — 6:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)
Голы: Кастелич — 1 (Сабурин, Тирни), 2:33 — 1:0. Р. Питлик — 14 (Эванс), 15:57 — 1:1. Уотсон — 9 (Холден, Келли), 20:44 — 2:1. Келли — 7 (Уотсон), 26:43 — 3:1. Норрис — 34 (Ткачак, Батерсон), 27:15 — 4:1. Кастелич — 2 (Сабурин), 27:50 — 5:1. Кофилд — 20 (Хоффман, Савар), 28:43 — 5:2. Эдмундсон — 3 (Эванс, Питри), 37:17 — 5:3. Форментон — 18 (мен.), 38:05 — 6:3. Р. Питлик — 15 (Галлахер, Дворак), 48:19 — 6:4Вратари: Форсберг — Прайс (59:14)Штраф: 25 — 27Броски: 26 (6+18+2) — 48 (16+16+16)
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 6:2
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча. Россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач. В 43-х матчах сезона в его активе 57 (21+36) очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Голы: Хедман — 20 (бол., Стэмкос, Кучеров), 1:51 — 1:0. Чирелли — 17 (Сергачев), 10:59 — 2:0. Йоси — 21 (бол., Дюшен, Форсберг), 17:18 — 2:1. Кучеров — 21 (бол., Пойнт), 19:40 — 3:1. Каррье — 3 (бол., Томасино, Экхольм), 30:42 — 3:2. Стэмкос — 35 (Кучеров, Палат), 33:58 — 4:2. Колтон — 22 (Хедман, Пол), 41:37 — 5:2. Марун — 11 (Стэмкос), 42:08 — 6:2Вратари: Эллиотт — Сарос (Риттих, 42:08)Штраф: 17 — 13Броски: 39 (13+11+15) — 21 (8+9+4)
«Флорида» — «Торонто» — 3:2 ОТ
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 34 из 36 бросков, одержал 39 победу в сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место по этому показателю среди вратарей.
«Флорида» продлила победную серию до 13-ти матчей, благодаря чему обновила клубный рекорд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Марнер — 35 (Броди, Райлли), 3:25 — 0:1. Холл — 3 (Кампф, Броди), 17:20 — 0:2. Барков — 39 (Марчмент, Жиру), 26:26 — 1:2. Жиру — 21 (бол., Юбердо, Барков), 34:54 — 2:2. Монтур — 10 (Марчмент, Жиру), 62:26 — 3:2Вратари: Бобровский (62:26) — Кэмпбелл (62:26)Штраф: 8 — 8Броски: 35 (8+16+9+2) — 36 (13+10+12+1)
«Даллас» — «Сиэтл» — 3:2
Автором победного гола в составе «Далласа» стал Владислав Наместников, перешедший в команду по ходу сезона из «Детройта».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сиэтл» — 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Голы: Шиэн — 3 (Ларссон, Олексяк), 6:50 — 0:1. Гурд — 20 (Пульо, Линд), 18:33 — 0:2. Хинтц — 36 (Робертсон, Павелски), 26:53 — 1:2. Хинтц — 37 (бол., Робертсон, Эттингер), 28:58 — 2:2. Наместников — 15 (Гурьянов), 31:34 — 3:2Вратари: Эттингер — Дриджер (58:53)Штраф: 4 — 6Броски: 31 (12+14+5) — 32 (9+9+14)
«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Уотерби — 5 (Риди, Хмелевски), 6:03 — 1:0. Хертл — 29 (Майер), 21:08 — 2:0. Майер — 34 (Барабанов), 30:34 — 3:0. Т. Джонсон — 3 (Тэйвз, С. Джонс), 35:38 — 3:1. Бонино — 13 (бол., Бернс, Кутюр), 46:19 — 4:1Вратари: Кяхкенен — ЛанкиненШтраф: 4 — 6Броски: 19 (4+7+8) — 28 (9+10+9)
«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко впервые в карьере набрал 80 очков в сезоне НХЛ. В игре с «Аризоной» россиянин отметился результативной передачей в овертайме.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)
Голы: Фолк — 14 (Уокер, Браун), 3:13 — 0:1. Барбашев — 25 (Фолк, Ледди), 5:51 — 0:2. Саад — 23 (бол.), 16:20 — 0:3. Смит — 2 (Строльман, Карконе), 17:11 — 1:3. Браун — 4 (Джошуа), 22:56 — 1:4. Имама — 1 (Гальченюк), 45:39 — 2:4. Карконе — 3 (Строльман, Кессел), 46:23 — 3:4. Мозер — 4 (Шмальц, Йеник), 55:18 — 4:4. Фолк — 15, 60:30 — 4:5Вратари: Сятери — БиннингтонШтраф: 8 — 4Броски: 20 (6+3+11+0) — 32 (15+13+3+1)
«Калгари» — «Ванкувер» — 6:3
Защитник «Калгари» Никита Задоров забросил четвертую шайбу в сезоне. В 71-м матче россиянин набрал 20 (4+16) очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Ванкувер» — 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)
Голы: Линдхольм — 40 (бол., Годро, Хэнифин), 22:44 — 1:0. Дюбе — 15 (Ярнкрок, Танев), 23:00 — 2:0. Хьюз — 7 (Подколзин, Миллер), 38:46 — 2:1. Гарлэнд — 18 (Майерс, Миллер), 45:36 — 2:2. Ритчи — 3 (Танев, Льюис), 45:50 — 3:2. Дюбе — 16 (Линдхольм), 53:33 — 4:2. Задоров — 4 (Баклунд), 53:45 — 5:2. Петтерссон — 32 (Хьюз, Миллер), 57:35 — 5:3. Годро — 39 (п.в., Ткачак, Танев), 58:21 — 6:3Вратари: Владарж — Демко (54:11 — 55:01, 55:21 — 57:35, 58:06 — 58:21)Штраф: 4 — 6Броски: 32 (9+16+7) — 33 (7+13+13)
«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Калиев — 14 (Байфилд, Грундстрем), 10:04 — 1:0. Зеграс — 21 (бол., Гетцлаф, Милано), 23:34 — 1:1. Мэйю — 10 (Махура), 29:06 — 1:2. Рой — 2 (Калиев, Копитар), 31:33 — 2:2. Эдлер — 3 (Байфилд), 46:21 — 3:2. Иафалло — 17 (бол., п.в., Кемпе, Копитар), 59:35 — 4:2Вратари: Куик — Столарз (57:53 — 59:35)Штраф: 25 — 16Броски: 40 (15+13+12) — 20 (9+5+6)
«Лос-Анджелес» — «Анахайм»