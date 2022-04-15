В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Хоккеисты из Пенсильвании поучаствовали в 75 матчах чемпионата, после которых из турнирная копилка пополнилась 95 очками. В Столичном дивизионе команда идет третьей, отставая от «Рейнджерс» на 5 баллов.

После победы над «Миннесотой» 1 апреля (4:3 ОТ) дела у «Питтсбурга» пошли на спад. В пяти поединках из шести дальнейших «Пенс» проиграли. Четыре поражения они пережили одной серией.

Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Йорк Айлендерс 1 2.05 X 4.05 2 3.15 Ставка

Ряд значимых потерь начался с 2-матчевого противостояния с «Колорадо» (2:3, 4:6), после которого команда Майка Салливана уступила «Рейнджерс» (0:3) и «Вашингтону» (3:6).

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Прервать ненадолго серию поражений «Питтсбургу» удалось в домашней встрече с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). Однако в следующем поединке «Пингвинз» отдали очки «Айлендерс» (4:5 Б).

«Айлендерс»

Нью-Йоркские ребята из Элмонта успели скатать 72 встречи, в которых им удалось урвать 77 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона этот коллектив занимает пятую позицию.

В период с 30 марта по 3 апреля «Айлендерс» провели четыре матча и в каждом победили. «Островитяне» смогли хлопнуть «Коламбус» (4:3, 5:2), «Рейнджерс» (3:0) и «Нью-Джерси» (4:3).

Прервалась серия «Айлс» в Техасе, где команда Барри Троца не сумела одолеть «Даллас» (2:3). Зато через три дня ньюйоркцам удалось сотворить сенсацию в зарубе с «Каролиной» (2:1).

После удачного визита в Роли «Айлендерс» отправились в Миссури. В «Энтерпрайз-центре» их не особо ждал «Сент-Луис» (1:6). В последнем поединке «островитяне» переиграли «Питтсбург» (5:4 ОТ).

Коэффициенты

В этом матче победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.05, зарядить на ничью можно с кэфом 4.48, а коэффициент на победу «Айлендерс» — 3.07.

Прогноз

В предыдущей очной игре «Питтсбург» чаще «Айлендерс» бил по воротам, но ньюйоркцы были лучшими в защите. При этом «пингвины» повели в счете, а затем отдали инициативу хозяевам. На своем льду команда Салливана такой щедрой уже не будет .

Ставка

Вторая встреча этих соперников окажется за хозяевами. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.10.