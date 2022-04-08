В четвертом матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Серию в «Ледовом» московский клуб начал с победы — 3:1, а вот продолжилась она не очень удачно. Во второй игре в Санкт-Петербурге гости повели в счете, однако прошляпили спасение СКА — 1:2.

С равенством в серии ЦСКА принимал СКА на своем льду. После двух периодов красно-синие горели в две шайбы —0:2, а в третьей двадцатиминутке хозяева устроили киношный камбэк, отгрузив соперникам 6 безответных голов — 6:2.

Коэффициенты матча ЦСКА — СКА 1 1.85 X 4.15 2 3.70 Ставка

В четвертьфинале конференции команда Сергея Федорова всухую разделалась с «Локомотивом» — 4:0. Неожиданно легко она завершила и противостояние с «Динамо» Москва — 4:0.

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В регулярном первенстве ЦСКА успел сыграть в 47 поединках и затащить 63 очка. В турнирной таблице Запада таких показателей хватило для итогового третьего места.

СКА

Домашний отрезок серии СКА начал с поражения — 1:3, после которого сумел оформить волевую победу — 2:1. В выигрышной встрече питерцы нанесли 38 бросков в створ и взяли нужный результат с реализацией 5.26%.

Отправившись в столицу, СКА завладел преимуществом на площадке и повел 2:0 в ходе двух периодов. В третьей двадцатиминутке питерцы посыпались и пережили настоящее спортивное унижение — 2:6.

В четвертьфинале Запада команда Романа Ротенберга без особых проблем прошла минское «Динамо» — 4:0. А на стадии 1/2 она скатала пять поединков со «Спартаком» — 4:1.

Регулярный чемпионат хоккеисты из Санкт-Петербурга завершили с 48 матчами в активе и 68 очками на счету. В турнирной таблице Западной конференции СКА оказался лидером.

Коэффициенты

Победа ЦСКА в этом матче оценивается букмекерами в 1.72, на ничью они дают кэф 4.60, а на победу СКА — 3.94.

Прогноз

После невероятного камбэка в прошлой битве питерцы пересмотрят свою игру в обороне и, скорее всего, больше не позволят так над собой издеваться.

Однако и ЦСКА не хотел бы давать гостям владеть инициативой , как это было в двух периодах из трех последних. Поэтому работа над ошибками обеих сторон повлияет на общую результативность.

Ставка

В четвертом поединке нервозности у соперников только прибавится, излишних привозов они не допустят. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.10.