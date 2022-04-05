ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Тампа-Бэй» и «Торонто» завершат матч «низом»?

    «Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Росс Колтон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2022 года

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Флориды провела в регулярке 68 матчей, в которых заработала 93 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на третьем месте, отставая от «Торонто» по дополнительным показателям.

    Во встрече 26 марта «Тампа-Бэй» в Мичигане зарубилась с «Детройтом». На «Литл Сизарс Арене» «молнии» вырвали победу в овертайме (2:1 ОТ) и потопили собственную серию поражений, дошедшую до трех поединков.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Торонто

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    После замеса с «Ред Уингз» команда Джона Купера выиграла еще трижды. Одна из двух крупных побед отрезка была оформлена в Нью-Йорке, во встрече с «Айлендерс» (4:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    После выезда на «UBS Арену» «Тампа-Бэй» вернулась домой, где победила «Каролину» (4:3 ОТ) и вынесла «Чикаго» (5:2). А в последней игре «Болтс» неожиданно уступили по буллитам аутсайдеру текущего сезона — «Монреалю» (4:5 Б).

    «Торонто»

    Канадская бригада из Онтарио затащила 93 балла в 68 поединках чемпионата. В Атлантическом дивизионе она расположилась на второй строчке. Дистанция между лидером — 7 пунктов.

    В пяти матчах из шести последних «Торонто» победил. Единственным, кто сумел навредить «листочкам» в данном отрезке, оказался «Монреаль». В зарубе с «Канадиенс» «Мэйпл Лифс» остались без очков (2:4).

  • НХЛ. «Миннесота» обыграла «Каролину», Капризов установил рекорд, «Тампа» уступила «Монреалю»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • Сегодня

    • После игры с «Монреалем» подопечные Шелдона Кифа четырежды кряду грохнули соперников. В этот период канадская команда забросила суммарно 19 голов.

    Первой потерпевшей стороной оказалась «Флорида» (5:2). Затем на чужой территории «Торонто» нагнул «Бостон» (6:4), а на своей — разнес «Виннипег» (7:3). В последнем матче «Мэйпл Лифс» разделались с «Филадельфией» (6:3).

    Коэффициенты

    Победа «Тампы-Бэй» в этой встрече оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Торонто» — 2.88.

    130ИгратьБесплатная ставка новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Ни «Тампа», ни «Торонто» на данный момент не решают серьезных турнирных задач. Но при этом в очной встрече «Болтс» могут обогнать канадцев в таблице. Зная атакующие способности «Мэйпл Лифс», команда Купера дома покажет свои умения надежно сыграть в обороне.

    Ставка

    На «Амали Арене» команды не станут излишне напрягаться и проведут тихую встречу. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мактаарал — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Удинезе — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Клермон — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Метц — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Труа — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нефтчи — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Тампа-Бэй» и «Торонто» завершат матч «низом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры