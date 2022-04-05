В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Команда из Флориды провела в регулярке 68 матчей, в которых заработала 93 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на третьем месте, отставая от «Торонто» по дополнительным показателям.

Во встрече 26 марта «Тампа-Бэй» в Мичигане зарубилась с «Детройтом». На «Литл Сизарс Арене» «молнии» вырвали победу в овертайме (2:1 ОТ) и потопили собственную серию поражений, дошедшую до трех поединков.

После замеса с «Ред Уингз» команда Джона Купера выиграла еще трижды. Одна из двух крупных побед отрезка была оформлена в Нью-Йорке, во встрече с «Айлендерс» (4:1).

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После выезда на «UBS Арену» «Тампа-Бэй» вернулась домой, где победила «Каролину» (4:3 ОТ) и вынесла «Чикаго» (5:2). А в последней игре «Болтс» неожиданно уступили по буллитам аутсайдеру текущего сезона — «Монреалю» (4:5 Б).

«Торонто»

Канадская бригада из Онтарио затащила 93 балла в 68 поединках чемпионата. В Атлантическом дивизионе она расположилась на второй строчке. Дистанция между лидером — 7 пунктов.

В пяти матчах из шести последних «Торонто» победил. Единственным, кто сумел навредить «листочкам» в данном отрезке, оказался «Монреаль». В зарубе с «Канадиенс» «Мэйпл Лифс» остались без очков (2:4).

После игры с «Монреалем» подопечные Шелдона Кифа четырежды кряду грохнули соперников. В этот период канадская команда забросила суммарно 19 голов.

Первой потерпевшей стороной оказалась «Флорида» (5:2). Затем на чужой территории «Торонто» нагнул «Бостон» (6:4), а на своей — разнес «Виннипег» (7:3). В последнем матче «Мэйпл Лифс» разделались с «Филадельфией» (6:3).

Коэффициенты

Победа «Тампы-Бэй» в этой встрече оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Торонто» — 2.88.

Прогноз

Ни «Тампа», ни «Торонто» на данный момент не решают серьезных турнирных задач. Но при этом в очной встрече «Болтс» могут обогнать канадцев в таблице. Зная атакующие способности «Мэйпл Лифс», команда Купера дома покажет свои умения надежно сыграть в обороне .

Ставка

На «Амали Арене» команды не станут излишне напрягаться и проведут тихую встречу. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.33.