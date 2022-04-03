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    «Сан-Хосе» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Даллас»
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    Радек Факса
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «САП Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2022 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Даллас Даллас
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    «Сан-Хосе»

    Калифорнийцы успели провести в регулярке 67 матчей и заработать 66 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «рыбы» находятся на шестом месте.

    В домашней игре 21 марта «Сан-Хосе» припечатал «Аризону» (4:2), благодаря чему прервалась его 3-матчевая серия поражений. Следом «Шаркс» успели хлопнуть «Калгари» (4:3).

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Даллас

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    Дотянуть до трех побед кряду «акулам» не удалось из-за «Эдмонтона» (2:5). А после крупного поражения в поединке с «Ойлерз» команда Боба Бугнера грохнула «Анахайм» (4:1).

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    Последние матчи «Сан-Хосе» снова закончил неудачно. Одну осечку «рыбы» допустили во встрече с «Аризоной» (2:5), а в зарубе 1 апреля их оставил без очков «Колорадо» (2:4).

    «Даллас»

    Техасцы приняли участие в 66 играх сезона, заработав за это время 79 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Старз» занимают пятое место, опережая шестой «Виннипег» на 3 очка.

    Результаты «Далласа» в последних матчах позволяют ему удерживаться в борьбе за зону плей-офф. В пяти поединках из шести предыдущих «Старз» победили.

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    • В период с 20 по 25 марта подопечные Рика Боунесса выиграли трижды. Соперниками «шерифов» в этой скромной серии были «Вашингтон» (3:2), «Эдмонтон» (5:3) и «Каролина» (4:3 Б).

    Приостановить набор очков «Даллас» был вынужден в домашнем поединке с «Ванкувером» (1:4). А в паре последних матчей техасцы взяли верх над «Анахаймом» (3:2, 3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Сан-Хосе» в этой встрече оценивается в 2.75, в то время как на «Даллас» букмекеры предлагают поставить за 2.39. Коэффициент на ничью — 3.92.

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    Прогноз

    Серия матчей в Калифорнии складывается для «Далласа» удачно. Сперва дважды кряду был обыгран «Анахайм», а теперь у гостей из Техаса появилась возможность прихлопнуть еще одного соперника, пребывающего в ступоре.

    «Шаркс» потерпели шесть поражений в девяти предыдущих играх, пропустив четырежды по 4+ шайбы.

    Ставка

    Учитывая, что «Сан-Хосе» почти в каждом матче проигрывать и пропускает пачками, у мотивированного коллектива Боунесса не должно возникнуть проблем. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит за 2.39.

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    «Сан-Хосе» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на хоккей. Продолжится ли беспроигрышная серия «Далласа»?
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