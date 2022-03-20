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    «Тампа-Бэй» увеличит беспроигрышную серию?

    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч НХЛ 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
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    «Тампа-Бэй»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 20 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Марта 2022 года

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Флориды провела в чемпионате 60 поединков, забрав 84 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она занимает второе место, отставая от оппонента из родного штата на 4 пункта.

    В период с 9 по 13 марта «Тампа-Бэй» осталась с нулем в трех матчах кряду. При этом суммарно «молнии» пропустили 15 голов, забросив в ответ всего 6 шайб.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Нью-Йорк Рейнджерс

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    Слабая серия «Болтс» прошла в Канаде. Сперва парни Джона Купера потерпели поражение от «Виннипега» (4:7). Еще в паре поединков «Тампа» крупно влетела «Калгари» (1:4) и «Эдмонтону» (1:4).

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    Прервалась серия потерь «Тампы» также на территории северных соседей, в противостоянии с «Ванкувером» (2:1). В последнем матче подопечные Купера разгромили «Сиэтл» (4:1).

    «Рейнджерс»

    Ньюйоркцы с Манхэттена поучаствовали в 61 встрече регулярки, заработав 81 очко. На данный момент команда находится на третьем месте в Столичном дивизионе, опережая на 3 пункта «Вашингтон».

    На старте мартовской части сезона «Рейнджерс» оформили три подряд победы. В этой серии соперниками «синерубашечников» оказались «Сент-Луис» (5:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Виннипег» (4:1).

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    • На дольше «рейнджеров» не хватило. Уже в следующем поединке команда Жерара Галлана была разгромлена «Миннесотой» (2:5), а через пару дней — «Сент-Луисом» (2:6).

    После встречи с «Блюз» «Рейнджерс» в Техасе разнесли «Даллас» (7:4), а на своей территории — взяли верх над «Анахаймом» (4:3 ОТ). Последнюю игру «синерубашечники» слили «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка (1:2).

    Коэффициенты

    На «Тампу-Бэй» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.13, победа «Рейнджерс» оценивается в 2.88, а ничейный вариант — в 4.54.

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    Прогноз

    Перед приемом гостей из Нью-Йорка «Тампа» оформила пару побед, которые избавили ее от серии поражений. Конечно, останавливаться на двух играх с андердогами «Болтс» не планируют. Сейчас самое время нагнуть «рейнджеров», уступивших трижды в пяти предыдущих встречах.

    Ставка

    В исполнении команды Купера зрители на «Амали Арене» увидят яркую игру в атаке и успешный для хозяев результат. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.13.

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    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Тампа-Бэй» увеличит беспроигрышную серию?
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