НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Коламбус», «Рейнджерс» уступили «Айлендерс»

«Монреаль» — «Даллас» 3:4 ОТ

В составе победителей дубль сделал Йон Клингберг. Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов отдали по голевой передаче каждый.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Факса — 3 (Раффль, Радулов), 18:33 — 0:1. Кофилд — 12 (бол., Сузуки, Уайдмэн), 29:36 — 1:1. Бенн — 16 (Линделл, Клингберг), 35:51 — 1:2. Сузуки — 17 (Кофилд, Романов), 48:52 — 2:2. Шюнеман — 1 (Р. Питлик, Дофен), 52:47 — 3:2. Клингберг — 3 (Бенн, Гурьянов), 55:14 — 3:3. Клингберг — 4 (Бенн, Сегин), 64:50 — 3:4Вратари: Аллен (64:50) — Эттингер (64:50)Штраф: 10-12Броски: 31 (9+10+7+5) — 35 (12+10+9+4)

«Монреаль» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2

У победителей голы забили Андерс Ли и Кайл Палмьери. Голкипер Илья Сорокин отразил 29 бросков из 30. У проигравших отличился Крис Крайдер, голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Ли — 23 (бол., Барзал, Добсон), 20:49 — 0:1. Крайдер — 40 (бол., Лафренье, Труба), 33:38 — 1:1. Палмиери — 11 (Пулок, Пелек), 57:16 — 1:2Вратари: Шестеркин — СорокинШтраф: 6-6Броски: 30 (12+10+8) — 28 (7+11+10)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2

«Торонто» — «Каролина» 3:2

В составе «Торонто» голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в текущем сезоне. У проигравших российский форвард Андрей Свечников отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Голы: Михеев — 12 (Холл), 15:48 — 1:0. Марнер — 24 (Таварес, Лильегрен), 24:39 — 2:0. Бир — 4 (Фаст, Слэвин), 44:09 — 2:1. Каше — 13 (Нюландер, Керфут), 47:20 — 3:1. Трочек — 16 (Свечников, Слэвин), 59:56 — 3:2Вратари: Челльгрен — АндерсенШтраф: 6-2Броски: 21 (6+6+9) — 36 (14+8+14)

«Торонто» — «Каролина» 3:2

«Коламбус» — «Вашингтон» 2:7

В составе гостей отличились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Овечкин также сделал и голевую передачу. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вашингтон» — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3) Голы: Манта — 5 (Оши), 4:29 — 0:1. Манта — 6, 12:20 — 0:2. Фехервари — 5 (Спронг, Карлсон), 21:20 — 0:3. Бьоркстранд — 22 (бол., Ворачек, Доми), 26:57 — 1:3. Овечкин — 38 (бол., Шири, Уилсон), 30:44 — 1:4. Лайне — 24 (Веренски, Пик), 41:47 — 2:4. Макмайкл — 8, 44:15 — 2:5. Шири — 16 (п.в., ван Римсдайк, Бэкстрем), 47:21 — 2:6. Кузнецов — 20 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 49:03 — 2:7Вратари: Корписало (Мерзликинс, 21:20, 47:10 — 47:21) — ВанечекШтраф: 14-14Броски: 41 (13+17+11) — 33 (8+15+10)

«Вашингтон» идет на восьмом месте в Восточной конференции, а «Коламбус» — на девятом.

«Коламбус» — «Вашингтон» 2:7

«Филадельфия» — «Нэшвилл» 5:4

Нападающий «летчиков» Клод Жиру сыграл свой 1000-й матч за карьеру, но результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нэшвилл» — 5:4 (1:0, 2:3, 2:1) Голы: Санхейм — 5, 7:44 — 1:0. Жанно — 20 (Сиссонс), 20:23 — 1:1. Йорк — 2 (бол., Конекны, Фараби), 21:22 — 2:1. ван Римсдайк — 14 (Аткинсон, Брассар), 23:48 — 3:1. Майерс — 1 (Йоси, Казинс), 25:16 — 3:2. Джохансен — 16 (бол., Гранлунд, Йоси), 36:05 — 3:3. Форсберг — 32 (Йоси, Дюшен), 41:11 — 3:4. Хэйс — 5 (Ристолайнен), 55:45 — 4:4. Фараби — 12 (Хэйс, Санхейм), 58:41 — 5:4Вратари: Харт — СаросШтраф: 15-15Броски: 33 (17+11+5) — 34 (11+8+15)

«Филадельфия» — «Нэшвилл» 5:4

«Сент-Луис» — «Питтсбург» 2:3 Б

Победный буллит реализовал Брайан Раст. Форвард Евгений Малкин закончил встречу с показателем полезности «-1». У проигравших одну из шайб провел Иван Барбашев, россиянин также сделал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Питтсбург» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Руведел — 3 (Петтерссон, Зогорна), 14:42 — 0:1. Мэтисон — 9 (Капанен, Марино), 30:52 — 0:2. Перрон — 18 (Барбашев, Парэйко), 36:55 — 1:2. Барбашев — 19 (Саад), 41:49 — 2:2Победный буллит: РастВратари: Хуссо (65:00) — Джерри (65:00)Штраф: 10-10Броски: 25 (8+6+7+4) — 45 (9+17+15+4)

«Сент-Луис» — «Питтсбург» 2:3 Б

«Эдмонтон» — «Баффало» 6:1

У победителей голы забили Кайлер Ямамото, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Дарнелл Нурс, Девин Шор и Тайсон Бэрри.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Баффало» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) Голы: Ямамото — 15 (Макдэвид, Сиси), 7:21 — 1:0. Макдэвид — 34 (Ямамото, Кейн), 13:10 — 2:0. Драйзайтль — 40 (Хаймэн), 28:42 — 3:0. Нерс — 7 (Хаймэн, Сиси), 33:42 — 4:0. Олофссон — 11 (Асплунд, Миттельштадт), 43:21 — 4:1. Шор — 5 (мен., Бэрри), 45:58 — 5:1. Бэрри — 4 (бол., Фогеле, Маклеод), 55:36 — 6:1Вратари: Смит — АндерсонШтраф: 2-6Броски: 36 (12+13+11) — 28 (7+11+10)

«Эдмонтон» — «Баффало» 6:1

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 3:0

«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» — на 13-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Копитар — 16 (бол., Дурзи), 26:57 — 1:0. Дано — 18 (Дурзи, Мур), 36:27 — 2:0. Кемпе — 26 (п.в.), 57:03 — 3:0Вратари: Петерсен — Раймер (56:37 — 57:03)Штраф: 6-12Броски: 27 (10+14+3) — 29 (6+14+9)

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 3:0

«Ванкувер» — «Детройт» 0:1

Единственный гол забил Пиус Зутер с передачи Владислава Наместникова. Голкипер Алекс Неделькович отразил все 43 броска, оформив «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Детройт» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Зутер — 12 (Наместников), 28:09 — 0:1Вратари: Демко — НедельковичШтраф: 2-16Броски: 43 (12+17+14) — 35 (18+13+4)

«Ванкувер» — «Детройт» 0:1

«Вегас» — «Флорида» 5:3

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Евгений Дадонов. У «Пантерз» Аарон Экблад оформил ассистентский хет-трик, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.