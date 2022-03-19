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    Удастся ли «Салавату» развить успех в серии?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.52) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    «Салават» в первой игре с «Трактором»
    Во втором матче серии 1/2 финала Востока «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»

    Полуфинальную серию челябинская банда начала с поражения. На своем льду «Трактор» уступил минимально — 0:1. При этом за час поединка команда Гатиятулина была лучшей по броскам в створ — 24:16.

    В защите за час игры «Трактор» сумел заблокировать 10 ударов «Салавата». Всего же вратарь челябинцев совершил 15 сэйвов. Не хватило «медведям» и 93.75% отраженных угроз.

    В четвертьфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграл с «Нефтехимиком». В зарубе с соперниками из Нижнекамска подопечные Анвара Гатиятулина выбили четыре подряд победы — (4:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2).

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    В регулярном чемпионате челябинская команда успела провести 49 матчей и заработать 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на втором месте.

    «Салават Юлаев»

    Приехав в Челябинск, «Салават» считали аутсайдером. Однако, несмотря на букмекерские расклады, гости смогли оформить победу с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол забил Степан Санников.

    За весь матч «Салавату Юлаеву» удалось нанести 16 бросков в створ ворот и реализовать 6.25% моментов. В обороне уфимцы отразили 24 удара в исполнении «Трактора».

    Соперником «Салавата» на прошлой стадии Кубка Гагарина была «Сибирь». В замесе с новосибирцами подопечные Томи Ламсы провели пять поединков (2:1, 4:2, 1:2 ОТ, 6:3, 3:2).

    В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» скатал 45 матчей, заработав за это время 62 балла. В турнирной таблице Восточной конференции он финишировал на третьем месте.

    Коэффициенты

    Во второй игре серии победу «Трактора» букмекеры рассматривают за 1.82, кэф на «Салават Юлаев» — 3.74, а на ничью — 4.16.

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    Прогноз

    В скромном по результативности первом матче уфимцы не без труда добыли победу. Разумеется, «Трактор» перед выездом попытается сравнять итоговый счет, однако «Салават», показавший хорошую игру в защите, снова справится со штурмом хозяев и найдет свои моменты для голов.

    Ставка

    Во второй встрече заброшенных шайб будет побольше, при этом стоит поверить в гостей из Уфы. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 2.5 за 2.52.

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    «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Салавату» развить успех в серии?
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