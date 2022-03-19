Во втором матче серии 1/2 финала Востока «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Полуфинальную серию челябинская банда начала с поражения. На своем льду «Трактор» уступил минимально — 0:1. При этом за час поединка команда Гатиятулина была лучшей по броскам в створ — 24:16.

В защите за час игры «Трактор» сумел заблокировать 10 ударов «Салавата». Всего же вратарь челябинцев совершил 15 сэйвов. Не хватило «медведям» и 93.75% отраженных угроз.

В четвертьфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграл с «Нефтехимиком». В зарубе с соперниками из Нижнекамска подопечные Анвара Гатиятулина выбили четыре подряд победы — (4:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2).

Все прогнозы на КХЛ

В регулярном чемпионате челябинская команда успела провести 49 матчей и заработать 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на втором месте.

«Салават Юлаев»

Приехав в Челябинск, «Салават» считали аутсайдером. Однако, несмотря на букмекерские расклады, гости смогли оформить победу с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол забил Степан Санников.

За весь матч «Салавату Юлаеву» удалось нанести 16 бросков в створ ворот и реализовать 6.25% моментов. В обороне уфимцы отразили 24 удара в исполнении «Трактора».

Соперником «Салавата» на прошлой стадии Кубка Гагарина была «Сибирь». В замесе с новосибирцами подопечные Томи Ламсы провели пять поединков (2:1, 4:2, 1:2 ОТ, 6:3, 3:2).

В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» скатал 45 матчей, заработав за это время 62 балла. В турнирной таблице Восточной конференции он финишировал на третьем месте.

Коэффициенты

Во второй игре серии победу «Трактора» букмекеры рассматривают за 1.82, кэф на «Салават Юлаев» — 3.74, а на ничью — 4.16.

Прогноз

В скромном по результативности первом матче уфимцы не без труда добыли победу. Разумеется, «Трактор» перед выездом попытается сравнять итоговый счет, однако «Салават», показавший хорошую игру в защите, снова справится со штурмом хозяев и найдет свои моменты для голов .

Ставка

Во второй встрече заброшенных шайб будет побольше, при этом стоит поверить в гостей из Уфы. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 2.5 за 2.52.