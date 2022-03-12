В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 58 матчах чемпионата клубу из Пенсильвании удалось зацепить 77 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона он находится на третьем месте с 6-очковым отставанием от лидера.

С 18 по 25 февраля «Питтсбург» остался с пустыми карманами в трех встречах кряду. В каждом проигранном матче в ворота «Пенс» забросили 4+ шайбы. Уступили «пингвины» «Торонто» (1:4), «Каролине» (3:4) и «Нью-Джерси» (1:6).

Коэффициенты матча Питтсбург — Вегас 1 2.13 X 4.30 2 2.85 Ставка

После замеса с «Дэвилз» дела команды Майка Салливана улучшились — она затащила три поединка. «Пингвинз» переиграли «Рейнджерс» (1:0), «Коламбус» (3:2) и «Тампу-Бэй» (5:1).

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Дотянуть до четырех матчей без поражений «Питтсбургу» помешала «Каролина» 5 марта (2:3 ОТ). В последнем поединке «пингвины» дома проиграли «Флориде» (3:4).

«Вегас»

Хоккейный клуб из Лас-Вегаса провел в чемпионате 59 матчей и заработал 68 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он замыкает топ-3 и обходит конкурентов на 2+ балла.

В марте «Вегас» успел поучаствовать в шести встречах, однако в половине поединков этого отрезка «Голден Найтс» остались без очков, хотя весеннюю часть сезона начали с победы над «Сан-Хосе» (3:1).

После «Шаркс» соперником «Вегаса» оказался «Бостон». На «Т-Мобайл Арене» команда Питера Дебура проиграла крупно (2:5). В двух следующих встречах «рыцари» прихлопнули «Анахайм» (5:4) и «Оттаву» (2:1).

Последние матчи оставили хоккеистов из Невады без набранных баллов. В Пенсильвании «Вегас» влетел «Филадельфии» (2:1), а в Буффало — «Сэйбрз» (1:3),

Коэффициенты

На «Питтсбург» в его домашней игре букмекеры дают коэффициент 2.26, ничья оценивается в 4.58, а победа «Вегаса» — в 2.67.

Прогноз

В паре последних матчей «Пингвинз» потеряли очки. Но при этом их соперниками были топ-команды, лидирующие в своих дивизионах. «Вегас» же сейчас — вполне проходной оппонент , с которым парни Салливана должны разбираться на родной площадке.

Ставка

Учитывая домашний фактор, советуем зарядить на «пингвинов». При этом и шайб в этой встрече стороны набросают много. Так было в 5 предыдущих играх из шести. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 3.5 за 2.41.