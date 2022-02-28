«Коламбус»
Хоккеисты из Огайо провели в чемпионате 52 встречи, заработав в них 55 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда находится на пятом месте и отстает на 10 баллов от топ-4.
В период с 18 по 25 февраля «Коламбус» успел катнуть четыре матча и оформить четыре подряд победы. На старте удачного отрезка «мундиры» взяли верх над «Чикаго» в гостях (7:4).
Коэффициенты матча Коламбус — Питтсбург
После встречи с «Блэкхокс» подопечные Брэда Ларсена вернулись в Огайо, где уничтожили «Баффало» (7:3). В следующем домашнем матче «Блю Джекетс» вырвали победу у «Торонто» (4:3 ОТ).
Еще пару баллов «Коламбусу» удалось зацепить в выездном противостоянии с «Флоридой» (6:3). А вот встречу 26 числа «Блю Джекетс» провалили, всухую слившись «Каролине» (0:4).
«Питтсбург»
Парни из Пенсильвании поучаствовали в 54 матчах чемпионата и заработали в них 72 балла. В списке Столичного дивизиона «Пенс» числятся вторыми и отстают от лидера на 4 пункта.
После 4-матчевой беспроигрышной серии, закончившейся победой «Питтсбурга» над «Филадельфией» (5:4 ОТ), «пингвины» потерпели три подряд поражения.
В каждой неудачной встрече команда Майка Салливана пропустила минимум по 4 шайбы. Стартовала слабая цепочка поединков «Пингвинз» с поражения от «Торонто» (1:4).
Еще в паре матчей ребята из Пенсильвании уступили «Каролине» (3:4) и «Нью-Джерси» (1:6). Прервать серию поражений «Питтсбургу» удалось дома, в поединке с «Рейнджерс» (1:0).
Коэффициенты
Взять в этой игре победу «Питтсбурга» букмекеры предлагают за 3.88, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на победу «Питтсбурга» — 1.79.
Прогноз
Перед встречей 26 февраля с «Каролиной» «Коламбус» выдал 4 хороших матча, два из которых он затащил на своей площадке.
Теперь же соперником «Блю Джекетс» будет мотивированный «Питтсбург». Ему нужны очки, чтобы
Ставка
На сегодня команда Салливана выглядит сильнее «Коламбуса», поэтому рекомендуем обратить внимание на ее победу с убедительным преимуществом в счете. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 1.94.