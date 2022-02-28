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    «Питтсбург» оставит «Коламбус» без очков?

    «Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 28 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Питтсбург»
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    Каспер Бьёркквист
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 28 февраля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Февраля 2022 года
    Коламбус
  • НХЛ
    •  Коламбус 02:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    «Коламбус»

    Хоккеисты из Огайо провели в чемпионате 52 встречи, заработав в них 55 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда находится на пятом месте и отстает на 10 баллов от топ-4.

    В период с 18 по 25 февраля «Коламбус» успел катнуть четыре матча и оформить четыре подряд победы. На старте удачного отрезка «мундиры» взяли верх над «Чикаго» в гостях (7:4).

    Коэффициенты матча Коламбус — Питтсбург

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.78
  • Ставка
    •

    После встречи с «Блэкхокс» подопечные Брэда Ларсена вернулись в Огайо, где уничтожили «Баффало» (7:3). В следующем домашнем матче «Блю Джекетс» вырвали победу у «Торонто» (4:3 ОТ).

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    Еще пару баллов «Коламбусу» удалось зацепить в выездном противостоянии с «Флоридой» (6:3). А вот встречу 26 числа «Блю Джекетс» провалили, всухую слившись «Каролине» (0:4).

    «Питтсбург»

    Парни из Пенсильвании поучаствовали в 54 матчах чемпионата и заработали в них 72 балла. В списке Столичного дивизиона «Пенс» числятся вторыми и отстают от лидера на 4 пункта.

    После 4-матчевой беспроигрышной серии, закончившейся победой «Питтсбурга» над «Филадельфией» (5:4 ОТ), «пингвины» потерпели три подряд поражения.

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    • В каждой неудачной встрече команда Майка Салливана пропустила минимум по 4 шайбы. Стартовала слабая цепочка поединков «Пингвинз» с поражения от «Торонто» (1:4).

    Еще в паре матчей ребята из Пенсильвании уступили «Каролине» (3:4) и «Нью-Джерси» (1:6). Прервать серию поражений «Питтсбургу» удалось дома, в поединке с «Рейнджерс» (1:0).

    Коэффициенты

    Взять в этой игре победу «Питтсбурга» букмекеры предлагают за 3.88, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на победу «Питтсбурга» — 1.79.

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    Прогноз

    Перед встречей 26 февраля с «Каролиной» «Коламбус» выдал 4 хороших матча, два из которых он затащил на своей площадке.

    Теперь же соперником «Блю Джекетс» будет мотивированный «Питтсбург». Ему нужны очки, чтобы вернуть лидерство в дивизионе. Безусловно, два балла «пингвины» и попытаются выгрызть в Огайо.

    Ставка

    На сегодня команда Салливана выглядит сильнее «Коламбуса», поэтому рекомендуем обратить внимание на ее победу с убедительным преимуществом в счете. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 1.94.

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    «Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 28.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» оставит «Коламбус» без очков?
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