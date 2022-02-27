НХЛ. «Питтсбург» победил «Рейнджерс», «Тампа» одолела «Нэшвилл», «Торонто» и «Детройт» забросили 17 шайб на двоих

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:0
Единственную шайбу забросил Евгений Малкин, реализовавший большинство. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 25 бросков.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Малкин — 8 (бол., Раст, Кросби), 45:09 — 1:0Вратари: Джерри — Шестеркин (58:15)Штраф: 10-10Броски: 26 (6+9+11) — 27 (12+5+10)
«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» — на пятой строчке.
«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:0
«Оттава» — «Монреаль» 1:2
На дубль Арттури Лехконена хозяева ответили точным броском Колина Уайта. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Сенаторз» Артема Зуба «-1».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Лехконен — 8 (Чиаро), 16:47 — 0:1. Уайт — 1 (бол., К. Браун, Мете), 21:23 — 1:1. Лехконен — 9 (Эванс), 34:21 — 1:2Вратари: Мюррей — ХэммондШтраф: 8-8Броски: 27 (9+11+7) — 32 (9+13+10)
«Монреаль» одержал пять побед подряд и занимает последнее место в Восточной конференции. «Оттава» — на 12-й строчке.
«Оттава» — «Монреаль» 1:2
«Детройт» — «Торонто» 7:10
В составе «Мэйпл Ливз» 6 (4+2) очков набрал Митч Марнер, 5 (1+4) очков у Майкла Бантинга, 4 (1+3) очка у Остона Мэттьюса, 2 (1+1) очка набрал Илья Михеев, Илья Любушкин отметился результативной передачей.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Торонто» — 7:10 (1:3, 1:4, 5:3)
Голы: Нюландер — 21 (Холл, Каше), 3:52 — 0:1. Бантинг — 18 (Холл, Марнер), 6:18 — 0:2. Раймонд — 14 (Стаал, Гронек), 10:33 — 1:2. Кампф — 8 (Михеев, Керфут), 11:06 — 1:3. Марнер — 18 (Мэттьюс, Бантинг), 20:33 — 1:4. Марнер — 19 (Мэттьюс, Бантинг), 24:13 — 1:5. Марнер — 20 (Бантинг, Мэттьюс), 29:19 — 1:6. Ганье — 6, 33:47 — 2:6. Мэттьюс — 37 (Броди, Марнер), 38:38 — 2:7. Гронек — 5 (Стаал, Раймонд), 40:35 — 3:7. Рауни — 3 (Гронек, Эрне), 42:09 — 4:7. Велено — 5 (Гронек, Декейсер), 44:42 — 5:7. Расмуссен — 7 (Зайдер, Велено), 45:21 — 6:7. Михеев — 9 (Керфут, Любушкин), 47:04 — 6:8. Раймонд — 15 (Ларкин, Зайдер), 47:45 — 7:8. Каше — 10 (мен., Кампф, Холл), 50:33 — 7:9. Марнер — 21 (Бантинг), 55:41 — 7:10Вратари: Неделькович (Грайсс, 11:06, Неделькович, 40:00) — Кэмпбелл (Мразек, 44:42)Штраф: 0-6Броски: 33 (8+10+15) — 39 (15+12+12)
«Торонто» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Детройт» — на десятой строчке.
«Детройт» — «Торонто» 7:10
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 2:3
В составе «Лайтнинг» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 23 броска.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Жанно — 18 (бол., Томасино, Сиссонс), 8:20 — 1:0. Пойнт — 20 (бол., Кучеров, Стэмкос), 20:58 — 1:1. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 26:18 — 1:2. Стэмкос — 25 (Фут, Киллорн), 51:31 — 1:3. Форсберг — 27 (бол., Гранлунд, Джохансен), 52:29 — 2:3Вратари: Сарос (58:07) — ВасилевскийШтраф: 18-18Броски: 28 (11+5+12) — 33 (12+13+8)
«Тампа» занимает третье место в Восточной конференции, «Нэшвилл» — на пятой строчке Запада.
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 2:3
«Вегас» — «Колорадо» 2:3
НХЛ Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Голы: Стивенсон — 14 (Айкел, Теодор), 4:07 — 1:0. Бураковски — 16 (Ньюхук, Жирар), 7:10 — 1:1. Маршессо — 21 (Смит), 8:31 — 2:1. Комфер — 11 (Дж. Джонсон, О`Коннор), 45:40 — 2:2. Маккиннон — 15 (Макар, Рантанен), 46:06 — 2:3Вратари: Броссуа — КемперШтраф: 6-4Броски: 36 (15+10+11) — 21 (6+12+3)
«Сан-Хосе» — «Бостон» 1:3
В составе «Брюинз» дублем отличился Брэд Маршан.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Маршан — 22 (Дебраск, Хаула), 14:24 — 0:1. Майер — 24 (бол., Бернс, Кутюр), 32:50 — 1:1. Маршан — 23 (Холл, Смит), 43:18 — 1:2. Бержерон — 15 (Пастрняк, Маршан), 59:20 — 1:3Вратари: Раймер — СуэйменШтраф: 8-10Броски: 16 (5+4+7) — 37 (9+15+13)
«Бостон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада.
«Сан-Хосе» — «Бостон» 1:3
«Калгари» — «Миннесота» 7:3
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой. У защитника «Флэймз» Никиты Задорова результативная передача.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
Голы: Годро — 7 (Меррилл, Фиала), 1:36 — 0:1. Тоффоли — 12 (Андерссон, Хэнифин), 10:29 — 1:1. Ткачак — 25 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 11:49 — 2:1. Гудбрэнсон — 4 (Задоров, Ткачак), 17:42 — 3:1. Манджапане — 27 (Коулмэн, Андерссон), 36:44 — 4:1. Коулмэн — 11 (мен., Линдхольм), 39:19 — 5:1. Бьюгстад — 5 (Болди), 53:25 — 5:2. Капризов — 24 (Зуккарелло), 54:35 — 5:3. Ткачак — 26 (бол., Годро), 58:06 — 6:3. Тоффоли — 13 (п.в., Танев), 59:18 — 7:3Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (58:26)Штраф: 10-16Броски: 35 (18+8+9) — 25 (4+14+7)
«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Миннесота» занимает четвертую строчку.
«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2
НХЛ Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Голы: Дано — 15 (Мур, Бьорнфут), 3:43 — 1:0. Рой — 1 (Копитар, Иафалло), 7:51 — 2:0. Байфилд — 2, 20:56 — 3:0. Ли — 14 (Добсон, Барзал), 29:47 — 3:1. Лемье — 8 (Калиев, Рой), 39:31 — 4:1. Пажо — 8, 58:44 — 4:2. Мур — 9 (п.в., Арвидссон), 59:43 — 5:2Вратари: Петерсен — Варламов (59:00 — 59:43)Штраф: 6-10Броски: 35 (11+15+9) — 28 (7+8+13)