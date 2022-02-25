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    На своей территории «Кракен» не проиграет «Бостону» крупно?

    «Сиэтл» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 25 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сиэтл Кракен Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Бостон»
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    Александр Веннберг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Февраля 2022 года

    «Сиэтл»

    Хоккеисты из Сиэтла провели в своем дебютном сезоне 53 игры, в которых им удалось собрать всего 36 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона новички НХЛ занимают последнее место.

    В матче 12 февраля «Сиэтл» в Калифорнии перебил «Анахайм» в результативном замесе (4:3). После встречи с «утками» команда успела скатать еще пять поединков, но ни в одном не смогла захватить ни единого балла.

    Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Бостон

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.67
  • Ставка
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    Кроме того, в четырех встречах из пяти в ворота «Кракена» соперники насыпали по 5+ голов. Первая провальная игра состоялась на «Клаймат Пледж Арене», где парни Дэйва Хэкстола влетели «Торонто» (2:6).

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    Далее на чужом льду «Сиэтл» не сумел справиться ни с «Виннипегом» (3:5), ни с «Калгари» (1:2), ни с «Ванкувером» (2:5). Вернувшись домой, «Кракен» влетел «Айлендерс» (2:5).

    «Бостон»

    Бостонский клуб поучаствовал в 50 встречах регулярного первенства, в которых взял 62 очка. В Атлантическом дивизионе он замыкает топ-4 и опережает конкурентов на 10 пунктов.

    После небольшого отдыха «Бостон» успел скатать 7 матчей, четыре из которых закончились поражениями. На старте упомянутого отрезка «медведи» с крупным счетом проиграли «Питтсбургу» (2:4) и «Каролине» (0:6).

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    • Забыв об унижении в замесе с «Кейнс», подопечные Брюса Кэссиди отправились в Канаду. На чужой земле «Брюинз» всухую обыграли «Оттаву» (2:0).

    Затем в Штатах «Бостон» потерпел поражения от «Рейнджерс» (1:2 Б) и «Айлендерс» (1:4). В паре последних матчей «Брюинз» оформили победы над «Оттавой» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (5:1).

    Коэффициенты

    Поставить в предстоящем матче на «Сиэтл» букмекеры предлагают за 4.08, на ничью они дают коэффициент 5.05, а на победу «Бостона» — 1.72.

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    Прогноз

    Очевидно, что «Сиэтл» в зарубе с «Бостоном» будет явным аутсайдером даже на домашнем льду. Однако «Брюинз» сейчас сами далеки от топ-формы, которую демонстрировали ранее, поэтому в одну калитку вынести парней Хэкстола у них не получится.

    Ставка

    Скорее всего, в гостях «медведи» возьмут очки, но без разгрома «Кракена». Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» победит с форой +1 за 2.00.

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    «Сиэтл» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Кракен» не проиграет «Бостону» крупно?
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