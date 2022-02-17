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    Кто возьмет золото в женском хоккее?

    Канада — США. Прогноз, ставка (к. 2.09) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 17 февраля 2022 года

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    Жоселин Ларок
    В матче за третье место на Олимпиаде в Пекине женская сборная Канады сыграет с США. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 17 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Канада — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    В шести встречах на Олимпиаде канадская сборная оформила шесть побед, забросив суммарно 54 шайбы. В группе «кленовые» оказались на первом месте с 12 баллами на счету.

    На старте Игр в Пекине Канада оформила две разгромных победы. В дебютном поединке она уничтожила Швейцарию (12:1), а во втором матче прошлась катком по Финляндии (11:1).

    Не испугались подопечные Троя Райана и России, над которой они тоже взяли верх (6:1). В заключительном поединке группового раунда «кленовые» победили США (4:2).

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    В плей-офф раунде первым соперником Канады оказалась Швеция, сопротивление которой североамериканская сборная не заметила (11:0). Позже команда Райана грохнула Швейцарию (10:3).

    США

    В шести встречах на Олимпиаде команда США выбила пять побед. На групповом этапе турнира она оказалась второй в таблице с девятью очками в кармане.

    На старте Игр в Пекине США трижды кряду выиграли с крупным счетом. Сперва американки прихлопнули Финляндию (5:2), а затем — всухую вздернули Россию (5:0) и Швейцарию (8:0).

    Единственную осечку команда Джоэла Джонсона допустила в противостоянии с Канадой (2:4). В этом матче американки перебили соперниц по броскам (53:27), однако показали низкую реализацию — 3.77%.

    Плей-офф раунд начался для команды из Америки с замеса с Чехией, в котором подопечные Джонсона оказались сильнее (4:1). В полуфинале Штаты разнесли Финляндию (4:1).

    Коэффициенты

    На Канаду в финале предлагается поставить с кэфом 1.76, на ничью букмекеры дают возможность зарядить за 4.30, а на США — за 4.40.

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    Прогноз

    Во всех своих матчах в Пекине канадская команда выглядела на уровень выше соперниц. И даже американки сейчас не помешают «кленовым» завоевать золото.

    Ставка

    В очном противостоянии команда Райана завладеет заметным преимуществом и закончит Игры в качестве сильнейшей сборной. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 за 1.99.

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    Канада — США: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на хоккей. Кто возьмет золото в женском хоккее?
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