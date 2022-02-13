В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 13 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Заработав 59 очков в 42 матчах, коллектив из Сент-Пола сумел закрепиться на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. Однако четвертый «Сент-Луис» он обходит всего на 2 пункта.

Перед традиционной паузой в НХЛ «Миннесота» провела добротный отрезок, оформив шесть подряд побед, забросив четырежды по 4+ шайбы. Выносить соперников «дикари» начали с поединка против «Чикаго» (5:1).

Затем парни Дина Эвансона скатали еще одну встречу с «Блэкхокс», но закончили ее без явного преимущества (4:3 ОТ). В третьем матче серии «Минни» уничтожила «Монреаль» (8:2).

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В остальных играх «Миннесота» взяла верх над «Рейнджерс» (3:2), «Айлендерс» (4:3) и снова над «Чикаго» (5:0). А после возобновления сезона «дикари» в гостях уступили «Виннипегу» (0:2).

«Каролина»

Команда из Роли провела в регулярке 45 матчей, в которых захватила 67 очков. В зачете Столичного дивизиона она расположилась на первой позиции, опередив второй «Питтсбург» на 1 балл.

До паузы в сезоне у «Каролины» был свой неплохой отрезок, дошедший до четырех матчей без поражений. Стартовал он с победы над «Вегасом» на «PNC Арене» (4:3 ОТ).

После зарубы с «Голден Найтс» команде Рода Бриндамора пришлось помучиться в гостях с «Оттавой» (3:2 Б), а в остальных матчах «ураганы» припечатали «Нью-Джерси» (2:1) и «Сан-Хосе» (2:1).

Выйдя на лед в феврале, «Каролина» потерпела два поражения в трех встречах. Уступили «Харрикейнз» «Торонто» (3:4 ОТ) и «Оттаве» (3:4), а 11 числа они разнесли «Бостон» (6:0).

Коэффициенты

На «Миннесоту» в предстоящем матче можно поставить за 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на «Каролину» — 2.63.

Прогноз

Два матча из трех последних дома «дикари» закончили с результативностью 10 шайб в каждом. Учитывая, что на этот раз в гости к бригаде Эвансона едет один из мощнейших клубов Востока, подобный праздник может повториться.

Ставка

Ни в одной из четырех предыдущих очных встреч не было забитом меньше 6 голов. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.06.