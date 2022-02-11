НХЛ. «Каролина» разгромила «Бостон», «Вашингтон» одолел «Монреаль», «Тампа» проиграла «Колорадо»

«Баффало» — «Коламбус» 3:4 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Якуб Ворачек. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1) Голы: Рословик — 8 (Гавриков, Фикс-Волански), 9:05 — 0:1. Далин — 8 (Йокихарью, Томпсон), 23:27 — 1:1. Окпосо — 9 (Янковски, Пысик), 38:23 — 2:1. Так — 6 (Скиннер, Томпсон), 40:12 — 3:1. Гонс — 1 (Кукан), 44:48 — 3:2. Бьоркстранд — 13 (бол., Лайне, Ворачек), 54:25 — 3:3. Ворачек — 2 (Веренски, Дженнер), 60:16 — 3:4Вратари: Токарски (60:16) — Мерзликинс (60:16)Штраф: 4-2Броски: 27 (7+10+10+0) — 34 (14+11+8+1)

«Баффало» — «Коламбус» 3:4 ОТ

«Бостон» — «Каролина» 0:6

Дубль оформил Себастьян Ахо, Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Каролина» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Голы: Трочек — 13 (бол., Терявяйнен, Свечников), 8:26 — 0:1. Свечников — 18, 22:35 — 0:2. Ахо — 20 (Терявяйнен, Нечас), 28:01 — 0:3. Пеши — 3 (Фаст, Стаал), 34:02 — 0:4. Ахо — 21 (бол., Терявяйнен, Свечников), 41:58 — 0:5. Стаал — 3 (Шей), 55:24 — 0:6Вратари: Ульмарк — АндерсенШтраф: 15-15Броски: 34 (11+11+12) — 43 (18+11+14)

«Каролина» идет на втором месте в Восточной конференции, а «Бостон» — на восьмом.

«Бостон» — «Каролина» 0:6

«Монреаль» — «Вашингтон» 2:5

Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Капитан столичной команды Александр Овечкин пропускал встречу из-за правил о карантине в Квебеке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) Голы: Снивли — 1 (Шульц), 5:04 — 0:1. Макмайкл — 7 (Эллер, ван Римсдайк), 5:24 — 0:2. Хагелин — 3 (Фехервари, Карлсон), 23:40 — 0:3. Питлик — 9 (Андерсон, Клэйг), 24:09 — 1:3. Снивли — 2 (Кузнецов, Шульц), 25:18 — 1:4. Кофилд — 2 (бол., Сузуки, Тоффоли), 35:58 — 2:4. Уилсон — 15 (п.в., Снивли, Кузнецов), 58:45 — 2:5Вратари: Примо (Монтембо, 25:18, 34:46 — 34:56, 55:57 — 58:45) — СамсоновШтраф: 6-10Броски: 44 (10+18+16) — 23 (11+8+4)

«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» — на последней строчке.

«Монреаль» — «Вашингтон» 2:5

«Оттава» — «Питтсбург» 0:2

Отличились Джефф Картер и Брайан Раст. Нападающий Евгений Малкин не играл, так как ранее был включен в коронавирусный протокол НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Питтсбург» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Картер — 13 (Летанг), 27:25 — 0:1. Раст — 16 (п.в., Кросби, Гюнтцель), 59:48 — 0:2Вратари: Мюррей (58:30 — 59:00, 59:02 — 59:48) — ДесмитШтраф: 4-2Броски: 26 (11+10+5) — 44 (12+13+19)

«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» — на 14-й строчке.

«Оттава» — «Питтсбург» 0:2

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 4:7

В составе победителей по три очка набрали Нико Хишир (2+1) и Егор Шарангович (1+2). У проигравших дубль сделал Брэйден Шенн. Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич сыграл 18 минут и отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:7 (1:2, 2:0, 1:5) Голы: Суббан — 3, 2:12 — 0:1. Маклеод — 6 (Сиверсон, Веси), 15:07 — 0:2. Костин — 3 (Сундквист, Крюг), 15:37 — 1:2. Шенн — 11 (Парэйко, О`Райлли), 25:13 — 2:2. Фолк — 7, 35:03 — 3:2. Шарангович — 9 (Хишир, Смит), 49:08 — 3:3. Хишир — 11 (Суббан, Шарангович), 51:34 — 3:4. Веси — 7 (Зигенталер, Заха), 57:41 — 3:5. Шенн — 12 (Бучневич, Крюг), 58:17 — 4:5. Боквист — 4 (п.в., Сиверсон, Гиллис), 58:41 — 4:6. Хишир — 12 (п.в., Шарангович), 59:50 — 4:7Вратари: Биннингтон (58:14 — 58:17, 58:29 — 58:41, 59:00 — 59:50) — ГиллисШтраф: 8-10Броски: 31 (5+14+12) — 29 (10+9+10)

«Сент-Луис» идет на пятом месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 4:7

«Калгари» — «Торонто» 5:2

«Флэймз» одержали пятую победу подряд, прервав 6-матчевую победную серию «Мэйпл Лифс».

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Торонто» — 5:2 (0:0, 4:1, 1:1) Голы: Сандин — 2 (Нюландер, Таварес), 23:49 — 0:1. Манджапане — 23 (Баклунд, Коулмэн), 24:13 — 1:1. Хэнифин — 5 (Андерссон, Ткачак), 33:03 — 2:1. Шилингтон — 6 (бол., Хэнифин, Баклунд), 33:35 — 3:1. Линдхольм — 17 (Годро, Танев), 35:54 — 4:1. Андерссон — 2 (Ткачак, Хэнифин), 41:16 — 5:1. Бантинг — 14 (Мэттьюс, Лильегрен), 45:06 — 5:2Вратари: Маркстрем — Кэмпбелл (27:08 — 27:10)Штраф: 12-16Броски: 26 (11+9+6) — 48 (18+14+16)

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» 3:2

Нападающий «молний» Никита Кучеров забросил одну шайбу. В составе победителей одним голом отметился российский форвард Валерий Ничушкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Голы: Ландескуг — 20 (Рантанен, Тэйвз), 2:43 — 1:0. Тэйвз — 9 (Кадри, Э. Джонсон), 6:16 — 2:0. Кучеров — 6 (Пойнт, Рутта), 10:45 — 2:1. Ничушкин — 13 (Бураковски), 21:56 — 3:1. Пойнт — 17 (Сергачев, Палат), 35:54 — 3:2Вратари: Кемпер — Василевский (56:46)Штраф: 8-8Броски: 47 (24+12+11) — 38 (10+12+16)

«Колорадо» идет на первом месте в Западной конференции. «Тампа» располагается на третьей строчке в Восточной конференции