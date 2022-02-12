Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваСкандал с Валиевой: что происходит сейчас Лукас ОкампосСевилья. Взгляд изнутри на передовой клуб Ла Лиги, который стал претендентом на титул Россия — Швейцария Вымученные 3 очка. Россия выстояла в игре со Швейцарией
  • 17:41
    • Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
  • 16:23
    • Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я
  • 18:32
    • СМИ: Энрике — в шорт-листе «МЮ» на пост главного тренера
  • 17:37
    • Рублёв обыграл корейца Квон Сон У и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
  • 16:56
    • Фонбет: Фрибет до 2500 рублей к матчу ПСЖ — «Реал». Как получить?
  • 15:56
    • Клод Жюльен вновь возглавил сборную Канады на Олимпийских играх
  • 15:13
    • «Идите играть в Серию С». Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» после матча с «Интером»
    Все новости спорта

    Кто выйдет победителем из североамериканского противостояния?

    Канада — США. Прогноз, ставка (к. 2.15) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 12 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Хоккей в Пекине-2022 Прогнозы на сборную Канады Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Канада — США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик Стаал
    В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная Канады сыграет с США. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 12 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Канада — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Группа A 12 Февраля 2022 года
    Канада
  • Оттава
    •  Канада 07:10 США США
  • Вашингтон
    •

    Канада

    В первой игре «кленовые» заработали 3 очка и оказались вторыми в группе A, уступив лидерство США по дополнительным параметрам. На старте Олимпиады канадцы грохнули Германию (5:1).

    Уже к половине первого периода Канада стрельнула в ворота немцев тремя шайбами. Отличились Грант, Стрит и Унинник. Добили Германию Максим Норо и Джордан Уэл во втором и третьем периодах соответственно.

    Коэффициенты матча Канада — США

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    За час игры команда Джереми Коллитона нанесла всего 27 бросков в створ, показав при этом крутую реализацию — 18.52%. У своей рамки канадцы отразили 95.83% угроз со стороны немцев.

    Все прогнозы на хоккей

    На Олимпиаде в Пхенчхане сборная Канады вылетела от Германии на стадии 1/2 (3:4) и зарубилась с Чехией за бронзу. Матч за третье место закончился победой «кленовых» (6:4).

    США

    После старта выступлений на Олимпиаде американский молодняк занял промежуточное первое место с 3 очками, опередив Канаду. В дебютном поединке Штаты разгромили Китай (8:0).

    В стартовой двадцатиминутке США ограничились лишь одной заброшенной шайбой Брендана Бриссона. Остальные голы посыпались на китайскую сборную позже.

  • Без НХЛ, но с ковидом. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине?
  • Кажется, нас ждет кривое соревнование, коего еще не знала история Игр
  • 02/02/2022

    • За 60 минут команда Дэвида Куинна нанесла 55 бросков в створ, показав при этом солидную реализацию — 14.55%. В свою рамку американцы получили 29 ударов, но со всеми успешно справились.

    Прошлую Олимпиаду «звездно-полосатые» провалили. Уже на стадии четвертьфинала они прекратили борьбу, уступив Чехии (2:3 Б). В общем зачете США оказались седьмыми.

    Коэффициенты

    На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на США можно поставить за 3.58, а на ничью — за 4.60.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Уже в первой игре канадцы показали, что они сформировали крутую банду, готовую выносить всех подряд. США для них — принципиальные соперники, которых бригада вернувшегося в сборную Клода Жюльена не постесняется грохнуть.

    Ставка

    У студентов из Соединенных Штатов откровенно мало шансов против такой команды. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Бастия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финикс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дания — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.37
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кешля — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Канада — США: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на хоккей. Кто выйдет победителем из североамериканского противостояния?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры