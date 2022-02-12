В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная Канады сыграет с США. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 12 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Канада — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

В первой игре «кленовые» заработали 3 очка и оказались вторыми в группе A, уступив лидерство США по дополнительным параметрам. На старте Олимпиады канадцы грохнули Германию (5:1).

Уже к половине первого периода Канада стрельнула в ворота немцев тремя шайбами. Отличились Грант, Стрит и Унинник. Добили Германию Максим Норо и Джордан Уэл во втором и третьем периодах соответственно.

Коэффициенты матча Канада — США 1 1.80 X 4.90 2 3.45 Ставка

За час игры команда Джереми Коллитона нанесла всего 27 бросков в створ, показав при этом крутую реализацию — 18.52%. У своей рамки канадцы отразили 95.83% угроз со стороны немцев.

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На Олимпиаде в Пхенчхане сборная Канады вылетела от Германии на стадии 1/2 (3:4) и зарубилась с Чехией за бронзу. Матч за третье место закончился победой «кленовых» (6:4).

США

После старта выступлений на Олимпиаде американский молодняк занял промежуточное первое место с 3 очками, опередив Канаду. В дебютном поединке Штаты разгромили Китай (8:0).

В стартовой двадцатиминутке США ограничились лишь одной заброшенной шайбой Брендана Бриссона. Остальные голы посыпались на китайскую сборную позже.

За 60 минут команда Дэвида Куинна нанесла 55 бросков в створ, показав при этом солидную реализацию — 14.55%. В свою рамку американцы получили 29 ударов, но со всеми успешно справились.

Прошлую Олимпиаду «звездно-полосатые» провалили. Уже на стадии четвертьфинала они прекратили борьбу, уступив Чехии (2:3 Б). В общем зачете США оказались седьмыми.

Коэффициенты

На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на США можно поставить за 3.58, а на ничью — за 4.60.

Прогноз

Уже в первой игре канадцы показали, что они сформировали крутую банду , готовую выносить всех подряд. США для них — принципиальные соперники, которых бригада вернувшегося в сборную Клода Жюльена не постесняется грохнуть.

Ставка

У студентов из Соединенных Штатов откровенно мало шансов против такой команды. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 с коэффициентом 2.15.