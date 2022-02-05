В матче группового этапа Олимпиады в Пекине женская сборная Канады сыграет с Финляндией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Канада — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

После первого матча канадская сборная возглавила группу A благодаря лучшей разнице голов. В дебюте Олимпиады «кленовые» были безжалостны по отношению к Швейцарии (12:1).

В матче со швейцарками Канада возила соперниц как хотела. За час игры североамериканские спортсменки нанесли 70 бросков в створ ворот и показали реализацию — 17.14%.

Швейцарии команда Троя Райана позволила запомниться лишь 15 бросками и одним голом в третьем периоде. При этом единственную шайбу швейцарки забросили в большинстве при счете 9:0 в пользу Канады.

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Прошлую Олимпиаду в Пхенчхане сборная Канады завершила с серебряными медалями. В финальной встрече «кленовые» не справились с командой США, уступив в серии буллитов (2:3 Б).

Финляндия

В группе A финская сборная остается одной из двух, у которых ноль очков после старта Игр. Сейчас в таблице она находится на четвертом месте и опережает Швейцарию лишь по лучшей разнице голов.

На старте Олимпиады Финляндия встретилась с США. Ожидаемо в этой игре американки вынесли соперниц в одну калитку (2:5). За час поединка команда Паси Мустонена смогла пробить всего 12 раз в створ при 52 попытках спортсменок из Северной Америки.

Две шайбы Финляндия забросила в большинстве. Дублем отметилась Сюзанна Тапани в третьем периоде. Правда, к тому времени ее команда горела в счете с гандикапом в 4 гола.

На Играх в Пхенчхане сборной Финляндии удалось завоевать бронзовые медали. В решающей встрече она обыграла Россию с минимальным перевесом — 3:2.

Коэффициенты

Победа Канады оценивается скромным кэфом 1.13, на Финляндию букмекеры предлагают поставить за 15.0, а на ничью — за 6.70.

Прогноз

Безусловно, Финляндия будет посильнее Швейцарии, которую канадская сборная втоптала в лед в первом матче. Однако для нынешней североамериканской силы даже команда Мустонена не будет серьезной преградой .

Ставка

Во втором матче ожидаем еще одного «верха» благодаря беспощадной атаке «кленовых». Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.34.