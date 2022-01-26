ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул «Милан» — «Ювентус»Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича Роман РепиловРоман Репилов: Сделаю все, чтобы удачно выступить на Играх в Пекине
  • 10:37
    • Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд
  • 14:30
    • Влахович хочет перейти в «Ювентус» на этой неделе
  • 14:17
    • Агент: Нет никаких шансов, что Жиго останется в «Спартаке»
  • 12:12
    • Вслед за фанатами «Спартака» от оформления FAN ID отказались болельщики «Ростова»
  • 10:45
    • Фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID
  • 10:26
    • ЦСКА может подписать Деспотовича
    Все новости спорта

    На своей территории «Питтсбург» уничтожит «Аризону»?

    «Питтсбург» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч НХЛ 26 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 26 Января 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Аризона Аризона
  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    В 41 поединке чемпионата «пингвинам» удалось заработать 57 очков, благодаря чему команда из Пенсильвании поднялась на второе место Столичной таблицы. От первых «Рейнджерс» она отстает на 1 балл.

    Последнее поражение «Питтсбурга» было зафиксировано 14 января. Тогда гости провалили матч с «Лос-Анджелесом», в котором получили от «королей» полную сетку (2:6).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Аризона

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
    •

    Зато после облома на «Crypto.com Арене» подопечные Майка Салливана оформили пять побед. На старте беспроигрышной серии «Пингвинз» одержали верх над «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Позже «Питтсбург» сгонял в Неваду, где переиграл «Вегас» (5:3), а дома «Пенс» припечатали «Оттаву» (6:4). В паре последних матчей «пингвины» разобрались с «Коламбусом» (5:2) и «Виннипегом» (3:2 Б).

    «Аризона»

    «Пустынные псы» взяли всего 24 очка в 40 играх. В списке Центрального дивизиона команда из Глендейла числится последней. От ближайшего клуба она отстает на внушительную дистанцию в 13 пунктов.

    Вторая половина января началась для «Аризоны» с двухматчевого противостояния с «Колорадо», в котором «Койотис» уступили. Сперва они устроили замес в Денвере (3:4 Б), а затем без шансов слились в Финиксе (0:5).

  • НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сент-Луис» одолел «Ванкувер»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 января
  • Сегодня

    • После поединков с «Эвеланш» случилось то, чего от нынешней «Аризоны» не ждали — команда Андре Туриньи оформила две крупных победы, обыграв «Монреаль» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:1).

    На последние матчи «Аризона» безуспешно съездила в Нью-Йорк, где на «UBS Арене» всухую проиграла «Айлендерс» (0:4), а в «Мэдисон Сквер Гарден» — была уничтожена «Рейнджерс» (3:7).

    Коэффициенты

    Конечно, в такой игре «Питтсбург» будет явным фаворитом. Поэтому на его победу букмекеры дают кэф 1.49. Ничья оценивается в 5.75, а победа «Аризоны» — в 5.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Перед игрой с «койотами» «Питтсбург» оформил пять побед и трижды вынес соперников, забросив по 4+ шайбы. В послужном списке «Пингвинз» были команды и посерьезнее нынешней «Аризоны», а уж с гостями из Глендейла парни Салливана должны сыграть еще шикарнее в атаке.

    Ставка

    В Пенсильвании логично ждать выноса соперников, пропустивших в двух последних встречах 11 голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 4.5 за 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бостон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оклахома — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Миннесота — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Питтсбург» уничтожит «Аризону»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры