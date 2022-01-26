В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 41 поединке чемпионата «пингвинам» удалось заработать 57 очков, благодаря чему команда из Пенсильвании поднялась на второе место Столичной таблицы. От первых «Рейнджерс» она отстает на 1 балл.

Последнее поражение «Питтсбурга» было зафиксировано 14 января. Тогда гости провалили матч с «Лос-Анджелесом», в котором получили от «королей» полную сетку (2:6).

Коэффициенты матча Питтсбург — Аризона 1 1.45 X 5.60 2 5.40 Ставка

Зато после облома на «Crypto.com Арене» подопечные Майка Салливана оформили пять побед. На старте беспроигрышной серии «Пингвинз» одержали верх над «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

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Позже «Питтсбург» сгонял в Неваду, где переиграл «Вегас» (5:3), а дома «Пенс» припечатали «Оттаву» (6:4). В паре последних матчей «пингвины» разобрались с «Коламбусом» (5:2) и «Виннипегом» (3:2 Б).

«Аризона»

«Пустынные псы» взяли всего 24 очка в 40 играх. В списке Центрального дивизиона команда из Глендейла числится последней. От ближайшего клуба она отстает на внушительную дистанцию в 13 пунктов.

Вторая половина января началась для «Аризоны» с двухматчевого противостояния с «Колорадо», в котором «Койотис» уступили. Сперва они устроили замес в Денвере (3:4 Б), а затем без шансов слились в Финиксе (0:5).

После поединков с «Эвеланш» случилось то, чего от нынешней «Аризоны» не ждали — команда Андре Туриньи оформила две крупных победы, обыграв «Монреаль» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:1).

На последние матчи «Аризона» безуспешно съездила в Нью-Йорк, где на «UBS Арене» всухую проиграла «Айлендерс» (0:4), а в «Мэдисон Сквер Гарден» — была уничтожена «Рейнджерс» (3:7).

Коэффициенты

Конечно, в такой игре «Питтсбург» будет явным фаворитом. Поэтому на его победу букмекеры дают кэф 1.49. Ничья оценивается в 5.75, а победа «Аризоны» — в 5.50.

Прогноз

Перед игрой с «койотами» «Питтсбург» оформил пять побед и трижды вынес соперников, забросив по 4+ шайбы . В послужном списке «Пингвинз» были команды и посерьезнее нынешней «Аризоны», а уж с гостями из Глендейла парни Салливана должны сыграть еще шикарнее в атаке.

Ставка

В Пенсильвании логично ждать выноса соперников, пропустивших в двух последних встречах 11 голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 4.5 за 2.31.