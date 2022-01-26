«Питтсбург»
В 41 поединке чемпионата «пингвинам» удалось заработать 57 очков, благодаря чему команда из Пенсильвании поднялась на второе место Столичной таблицы. От первых «Рейнджерс» она отстает на 1 балл.
Последнее поражение «Питтсбурга» было зафиксировано 14 января. Тогда гости провалили матч с «Лос-Анджелесом», в котором получили от «королей» полную сетку (2:6).
Коэффициенты матча Питтсбург — Аризона
Зато после облома на «Crypto.com Арене» подопечные Майка Салливана оформили пять побед. На старте беспроигрышной серии «Пингвинз» одержали верх над «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).
Позже «Питтсбург» сгонял в Неваду, где переиграл «Вегас» (5:3), а дома «Пенс» припечатали «Оттаву» (6:4). В паре последних матчей «пингвины» разобрались с «Коламбусом» (5:2) и «Виннипегом» (3:2 Б).
«Аризона»
«Пустынные псы» взяли всего 24 очка в 40 играх. В списке Центрального дивизиона команда из Глендейла числится последней. От ближайшего клуба она отстает на внушительную дистанцию в 13 пунктов.
Вторая половина января началась для «Аризоны» с двухматчевого противостояния с «Колорадо», в котором «Койотис» уступили. Сперва они устроили замес в Денвере (3:4 Б), а затем без шансов слились в Финиксе (0:5).
После поединков с «Эвеланш» случилось то, чего от нынешней «Аризоны» не ждали — команда Андре Туриньи оформила две крупных победы, обыграв «Монреаль» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:1).
На последние матчи «Аризона» безуспешно съездила в Нью-Йорк, где на «UBS Арене» всухую проиграла «Айлендерс» (0:4), а в «Мэдисон Сквер Гарден» — была уничтожена «Рейнджерс» (3:7).
Коэффициенты
Конечно, в такой игре «Питтсбург» будет явным фаворитом. Поэтому на его победу букмекеры дают кэф 1.49. Ничья оценивается в 5.75, а победа «Аризоны» — в 5.50.
Прогноз
Перед игрой с «койотами» «Питтсбург» оформил пять побед и трижды вынес соперников,
Ставка
В Пенсильвании логично ждать выноса соперников, пропустивших в двух последних встречах 11 голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 4.5 за 2.31.