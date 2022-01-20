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    «Колорадо» не оставит шансов «Анахайму»?

    «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 20 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Колорадо»
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    Натан Маккиннон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Хонда Центре» 20 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Января 2022 года

    «Анахайм»

    После 41 матча в активе калифорнийской команды находятся 45 баллов. В зачете Тихоокеанского дивизиона «утки» занимают третье место и отстают от первого «Вегаса» на 3 очка.

    В период с 18 декабря по 2 января «Анахайм» четырежды подряд проиграл, а прервать серию поражений «Дакс» сумели 5-го числа, разгромив в родных стенах «Филадельфию» (4:1).

    Коэффициенты матча Анахайм — Колорадо

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
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    Однако после встречи с «Флайерз» дела у команды Далласа Экинса не пошли на улучшение, так как четырежды в пяти следующих поединках она осталась без очков. Сперва в «Хонда Центре» «кряквы» слились «Рейнджерс» (1:4).

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    Еще в одной домашней игре «утятам» удалось победить «Детройт» (4:3 Б). В трех последних матчах «Анахайм» раздал баллы «Питтсбургу» (1:4), «Миннесоте» (3:7) и «Чикаго» (0:3).

    «Колорадо»

    Денверская команда провела 36 поединков, в которых смогла заработать 53 балла. В зачете Центрального дивизиона она вырвалась на первую строчку, опередив на 2 очка «Сент-Луис».

    В новый год «Колорадо» влетел с пятью подряд победами, четыре из которых «альпинисты» отпраздновали на «Болл Арене». Завершилась эта серия результативной битвой с «Кракеном» (4:3).

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    • Прервалась череда успешных поединков команды Джареда Беднара в Теннесси, где на «Бриджстоун Арене» «Эвеланш» «тепло» встретил «Нэшвилл» (4:5 ОТ).

    После энергозатратной зарубы с «хищниками» денверская банда сколотила еще одну беспроигрышную серию, в ходе которой дважды победила «Аризону» (4:3 Б, 5:0) и прихлопнула «Миннесоту» (4:3 Б).

    Коэффициенты

    Затащить победу «Анахайма» букмекеры предлагают за 4.46, а на победу «Колорадо» эксперты дают коэффициент 1.65. Поставить на ничью можно за 5.15.

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    Прогноз

    После успешного старта сезона «Дакс» скатились и начали терпеть серьезные убытки, массово теряя очки. А к игре с «Эвеланш» «утки» вообще подходят с 3 крупными поражениями.

    «Колорадо» же в это время набрал привычный ход и начал выносить практически всех, кто достается ему в соперники. Очевидно, что нынешний «Анахайм» не заставит споткнуться команду Беднара.

    Ставка

    На чужой площадке «альпинисты» грохнут «Дакс» с уверенным преимуществом. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТБ 4.5 за 1.98.

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    «Анахайм» — «Колорадо»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» не оставит шансов «Анахайму»?
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