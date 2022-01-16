В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 16 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

Команда из штата Вашингтон приняла участие в 36 матчах, в которых смогла заработать всего 24 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она застряла на последнем месте.

Сегодня «Сиэтл» переживает очередную серию поражений, затянувшуюся на сей раз на 8 поединков. В первой игре этой цепочки гости в Калифорнии уступили «Анахайму» (1:4).

Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Лос-Анджелес 1 2.90 X 4.40 2 2.07 Ставка

В четырех следующих поединках подопечные Дэйва Хэкстола расстраивали болельщиков на своей площадке. В домашних матчах хозяева «Клаймат Пледж Арены» слились «Эдмонтону» (3:5), «Филадельфии» (2:3 ОТ), «Калгари» (4:6) и «Ванкуверу» (2:5).

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После провального домашнего календаря «Сиэтл» трижды лишился очков в гостях. На чужом льду «Кракен» оказался слабее «Колорадо» (3:4), «Далласа» (2:5) и «Сент-Луиса» (1:2).

«Лос-Анджелес»

В 37 встречах «королям» удалось захватить 43 балла, что позволило им влететь в топ-3 таблицы Тихоокеанского дивизиона. От четвертого «Сан-Хосе» команда оторвалась на 2 очка.

С конца прошлого года «Лос-Анджелес» играл только дома. В 7-матчевой серии на «Crypto.com Арене» «Кингз» удалось оформить пять побед. Но на старте этого отрезка хозяева пережили поражение от «Вегаса» (3:6).

На неудачной игре с «Голден Найтс» подопечные Тодда Маклеллана зацикливаться не стали. Уже в паре следующих поединков они взяли верх над «Ванкувером» (2:1 Б) и «Филадельфией» (6:3).

Вторую потерю очков дома «монархи» допустили в противостоянии с «Нэшвиллом» (2:4). В трех последних встречах «Лос-Анджелес» прихлопнул «Детройт» (4:0), «Рейнджерс» (3:1) и «Питтсбург» (6:2).

Коэффициенты

Поставить на «Сиэтл» в предстоящем матче можно за 2.94, на ничью букмекеры дают кэф— 4.62, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.13.

Прогноз

В ходе недавней домашней серии «Кингз» провели ряд крутых матчей , благодаря которым сумели ворваться в плей-офф зону. Теперь парням из Калифорнии нужно позаботиться о том, чтобы продолжить набирать очки и за пределами родного штата.

Начать успешно гостевую цепочку поединков можно благодаря встрече с аутсайдером Лиги, коим и является «Сиэтл».

Ставка

«Кракен» не испугает банду Маклеллана, которая недавно ставила на место соперников и посильнее. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит за 2.13.