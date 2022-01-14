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    «Нэшвилл» сразу возьмет игру под свой контроль?

    «Нэшвилл» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Баффало»
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    Эели Толванен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Нэшвилл — Баффало

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    «Нэшвилл»

    Банда из Теннесси приняла участие в 37 матчах, в которых завоевала 50 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она оказалась первой, оторвавшись от второго «Колорадо» на 3 пункта.

    В новом году «Нэшвилл» успел провести пять матчей и в каждом сумел победить. В четырех встречах «Предс» показали добротную результативность, забрасывая по 4- шайбы за игру.

    На старте отрезка подопечные Джона Хайнса принимали «Чикаго», над которым поиздевались при 17 тыс. болельщиков (6:1). На три следующих матча «хищники» отправились в гостевое турне.

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    На чужом льду «Нэшвилл» переиграл «Вегас» (3:2), «Лос-Анджелес» (4:2) и «Аризону» (4:2). Вернувшись в Теннесси, команда Хайнса зарубилась с «Колорадо» и оформила над «Эвеланш» победу (5:4 ОТ).

    «Баффало»

    Коллектив из Буффало, Нью-Йорк, провел в чемпионате 35 матчей и заработал 26 очков. В Атлантическом дивизионе «мечи» занимают шестую строчку с отставанием на 14 баллов от плей-офф позиций.

    В отличие «Нэшвилла», «Баффало» переживает затянувшуюся серию поражений, которая длится уже шесть поединков. Массовые потери «Себс» начались с игры против «Питтсбурга» 18 декабря (3:2 ОТ).

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    • В конце года подопечные Дона Гранато дважды проиграли таким же аутсайдерам. На своем льду они уступили «Нью-Джерси» (3:4), а на «UBS Арене» влетели «Айлендерс» (1:4).

    Новый год стартовал для «Баффало» со встречи с «Бостоном», которую он также закончил неудачно (3:4 ОТ). В последних матчах «Сэйбрз» оказались слабее «Сан-Хосе» (2:3) и «Тампы-Бэй» (1:6).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Нэшвилла» букмекеры дают возможность за 1.59, коэффициент на ничью — 5.15. Победа «Баффало» оценивается в 4.84.

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    Прогноз

    В четырех матчах из пяти последних «Смэшвилл» обеспечивал себе лидерство в счете уже в стартовой двадцатиминутке.

    При этом в списке пострадавших от «хищников» были реально сильные клубы, находящиеся на уровень выше «Баффало». Следовательно, с «Сэйбрз» команда Хайнса также должна разобраться легко.

    Ставка

    В предстоящем матче «Предс» снова быстренько завладеют инициативой. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит в первом периоде за 2.15.

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    «Нэшвилл» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» сразу возьмет игру под свой контроль?
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