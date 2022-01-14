В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Банда из Теннесси приняла участие в 37 матчах, в которых завоевала 50 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она оказалась первой, оторвавшись от второго «Колорадо» на 3 пункта.

В новом году «Нэшвилл» успел провести пять матчей и в каждом сумел победить. В четырех встречах «Предс» показали добротную результативность, забрасывая по 4- шайбы за игру.

На старте отрезка подопечные Джона Хайнса принимали «Чикаго», над которым поиздевались при 17 тыс. болельщиков (6:1). На три следующих матча «хищники» отправились в гостевое турне.

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На чужом льду «Нэшвилл» переиграл «Вегас» (3:2), «Лос-Анджелес» (4:2) и «Аризону» (4:2). Вернувшись в Теннесси, команда Хайнса зарубилась с «Колорадо» и оформила над «Эвеланш» победу (5:4 ОТ).

«Баффало»

Коллектив из Буффало, Нью-Йорк, провел в чемпионате 35 матчей и заработал 26 очков. В Атлантическом дивизионе «мечи» занимают шестую строчку с отставанием на 14 баллов от плей-офф позиций.

В отличие «Нэшвилла», «Баффало» переживает затянувшуюся серию поражений, которая длится уже шесть поединков. Массовые потери «Себс» начались с игры против «Питтсбурга» 18 декабря (3:2 ОТ).

В конце года подопечные Дона Гранато дважды проиграли таким же аутсайдерам. На своем льду они уступили «Нью-Джерси» (3:4), а на «UBS Арене» влетели «Айлендерс» (1:4).

Новый год стартовал для «Баффало» со встречи с «Бостоном», которую он также закончил неудачно (3:4 ОТ). В последних матчах «Сэйбрз» оказались слабее «Сан-Хосе» (2:3) и «Тампы-Бэй» (1:6).

Коэффициенты

Поставить на победу «Нэшвилла» букмекеры дают возможность за 1.59, коэффициент на ничью — 5.15. Победа «Баффало» оценивается в 4.84.

Прогноз

В четырех матчах из пяти последних «Смэшвилл» обеспечивал себе лидерство в счете уже в стартовой двадцатиминутке.

При этом в списке пострадавших от «хищников» были реально сильные клубы, находящиеся на уровень выше «Баффало» . Следовательно, с «Сэйбрз» команда Хайнса также должна разобраться легко.

Ставка

В предстоящем матче «Предс» снова быстренько завладеют инициативой. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит в первом периоде за 2.15.