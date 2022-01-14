В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 14 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Калифорнийская бригада провела 36 матчей и заработала 41 балл. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она сумела ворваться в тройку лучших, опередив четвертый «Сан-Хосе» благодаря дополнительным цифрам.

На данном этапе сезона «Лос-Анджелес» проводит домашнюю серию. В четырех поединках из шести на «Crypto.com Арене» «королям» удалось победить гостей.

Однако стартовала цепочка матчей в родных стенах именно с поражения. Команда Тодда Маклеллана уступила «Вегасу» (3:6). В последней встрече ушедшего года «Кингз» смогли переиграть «Ванкувер» (2:1 Б).

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Январскую часть чемпионата «Лос-Анджелес» начал с крупной победы над «Филадельфией» (6:3). Далее была осечка в борьбе с «Нэшвиллом» (2:4), а в последних матчах «монархи» прихлопнули «Детройт» (4:0) и «Рейнджерс» (3:1).

«Питтсбург»

Команда из Пенсильвании поучаствовала в 35 играх, заработав при этом 47 баллов. В Столичном дивизионе она надежно закрепилась на четвертом месте и опередила пятый клуб на 14 очков.

В период с 5 декабря по 7 января «Питтсбург» выбил десять побед в ряд. Три встречи упомянутой серии «Пенс» провели в январе. В первой игре нового года они перебили «Сан-Хосе» (8:5).

А после голевого месива с «Шаркс» парни Майка Салливана разделались дома с «Сент-Луисом» (5:3). Во встрече 7 января «пингвины» уничтожили «Филадельфию» в дерби Пенсильвании (6:2).

Следующий же матч прервал победную серию «Питтсбурга». Обломал «пингвинов» «Даллас» на своей территории (2:3). Последняя игра закончилась разгромом «Анахайма» в Калифорнии (4:1).

Коэффициенты

На победу «Лос-Анджелеса» в этой игре букмекеры дают возможность поставить за 2.65, ничья оценивается в 4.52, а победа «Питтсбурга» — в 2.34.

Прогноз

В четырех встречах из пяти предыдущих на родной арене «Кингз» победили. Калифорнийская бригада набрала мощный ход. Теперь ее соперником будет еще один клуб, который неплохо разогнался.

Без боя «Лос-Анджелес» победу не отдаст, но и «Питтсбург» не планирует сбавлять темп . Поэтому заруба мотивированных соперников должна получиться результативной.

Ставка

В двух очных пересечениях из трех последних команды забрасывали 7+ голов. Ждем повторения такой же открытой игры. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.06.