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    «Колорадо» накроет беспроигрышную волну «Торонто»?

    «Колорадо» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч НХЛ 9 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Торонто»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Болл Арене» 9 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колорадо»

    В 30 матчах регулярного первенства денверская команда заработала 42 очка, а в турнирной таблице Центрального дивизиона оказалась на третьем месте, обогнав «Миннесоту» по дополнительным цифрам.

    Концовку прошлого года «Колорадо» обидно смазал, уступив «Нэшвиллу» на «Бриджстоун Арене» (2:5). Крупное поражение в Теннесси прервало 5-матчевую победную серию «альпинистов».

    Но в 2022-м году подопечные Джареда Беднара идут без потерь. В трех встречах «Эвеланш» победили, а в двух — забивали по 4+ гола. В первом поединке января они разобрались с «Анахаймом» (4:2).

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    Следующий матч «Колорадо» провел в Иллинойсе, где выбил красивую победу над «Чикаго» в овертайме (4:3 ОТ). Позже на «Болл Арене» «Эвс» устроили разнос «Виннипегу» (7:1).

    «Торонто»

    Хоккейная команда из Онтарио провела 32 встречи и захватила 46 очков. В зачете Атлантического дивизиона «листья» закрепились в первой тройке и обошли четвертый «Бостон» на 10 пунктов.

    Последний раз соперники оставляли «Торонто» без зачетных баллов 10 декабря. Тогда на «Скотиабанк Арене» «Мэйпл Лифс» не выдержали активности «Тампы-Бэй» (3:5).

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    • Однако после удара «молниями» подопечные Шелдона Кифа завоевали четыре победы с крупной результативностью. Серьезная серия «листочков» стартанула с домашнего поединка против «Чикаго» (5:4).

    Последний матч 2021-го «Торонто» провел в Альберте, где уничтожил «Эдмонтон» (5:1). В начале января «Мэйпл Лифс» легко затащили дерби с «Оттавой» (6:0) и снова поиздевались над «Ойлерз» (4:2).

    Коэффициенты

    Поставить на «Колорадо» в предстоящей игре букмекеры дают возможность за 2.28, ничью они видят за 4.56, а кэф на успешный результат «Торонто» — 2.72.

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    Прогноз

    Перед путешествием в Денвер канадский коллектив оформил 4 победы, забивая в тех матчах 4+ шайбы. Однако «Колорадо» на голову выше всех, с кем «Мэйпл Лифс» бились ранее. Так разгуляться «листочкам» в атаке парни Джареда Беднара не позволят и сами возьмут игру под контроль.

    Ставка

    При поддержке своей публики «Эвс» зарубятся с «Торонто» в результативном месиве, из которого выйдут победителями. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.97.

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    «Колорадо» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» накроет беспроигрышную волну «Торонто»?
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