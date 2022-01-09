«Колорадо»
В 30 матчах регулярного первенства денверская команда заработала 42 очка, а в турнирной таблице Центрального дивизиона оказалась на третьем месте, обогнав «Миннесоту» по дополнительным цифрам.
Концовку прошлого года «Колорадо» обидно смазал, уступив «Нэшвиллу» на «Бриджстоун Арене» (2:5). Крупное поражение в Теннесси прервало 5-матчевую победную серию «альпинистов».
Но в 2022-м году подопечные Джареда Беднара идут без потерь. В трех встречах «Эвеланш» победили, а в двух — забивали по 4+ гола. В первом поединке января они разобрались с «Анахаймом» (4:2).
Следующий матч «Колорадо» провел в Иллинойсе, где выбил красивую победу над «Чикаго» в овертайме (4:3 ОТ). Позже на «Болл Арене» «Эвс» устроили разнос «Виннипегу» (7:1).
«Торонто»
Хоккейная команда из Онтарио провела 32 встречи и захватила 46 очков. В зачете Атлантического дивизиона «листья» закрепились в первой тройке и обошли четвертый «Бостон» на 10 пунктов.
Последний раз соперники оставляли «Торонто» без зачетных баллов 10 декабря. Тогда на «Скотиабанк Арене» «Мэйпл Лифс» не выдержали активности «Тампы-Бэй» (3:5).
Однако после удара «молниями» подопечные Шелдона Кифа завоевали четыре победы с крупной результативностью. Серьезная серия «листочков» стартанула с домашнего поединка против «Чикаго» (5:4).
Последний матч 2021-го «Торонто» провел в Альберте, где уничтожил «Эдмонтон» (5:1). В начале января «Мэйпл Лифс» легко затащили дерби с «Оттавой» (6:0) и снова поиздевались над «Ойлерз» (4:2).
Коэффициенты
Поставить на «Колорадо» в предстоящей игре букмекеры дают возможность за 2.28, ничью они видят за 4.56, а кэф на успешный результат «Торонто» — 2.72.
Прогноз
Перед путешествием в Денвер
Ставка
При поддержке своей публики «Эвс» зарубятся с «Торонто» в результативном месиве, из которого выйдут победителями. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.97.