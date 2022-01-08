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    «Йокерит» добьется четвертой подряд победы?

    «Йокерит» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.47) на хоккейный матч КХЛ 8 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Салават Юлаев»
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    Брайан О’Нилл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 8 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Января 2022 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч Йокерит — Салават Юлаев

  • 1
  • 2.25
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  • 4.15
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    За 46 матчей финскому клубу удалось накопить 62 очка и занять третье место в турнирной таблице Западной конференции. От вершины рейтинга его отделяют 2 пункта.

    Ближе к концу прошлого года «Йокерит» провел четыре матча кряду на «Хартвалл Арене». В двух встречах домашней серии «шуты» остались без очков. Сперва набранных баллов их лишил ЦСКА (1:3).

    После зарубы с «армейцами» подопечные Лаури Марьямяки прихлопнули минское «Динамо» (2:1 ОТ), а затем — крупно влетели «Авангарду» (1:5). Еще одна встреча закончилась уничтожением «Куньлуня» (7:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В наступившем году «Йокерит» пока идет без потерь. Сперва в гостях «шуты» передали привет ЦСКА (3:2), а в родных стенах — поиздевались над «Динамо» Москва (5:1).

    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда скатала 46 поединков и взяла в них 62 очка. В рейтинге Востока зеленые находятся на четвертой позиции, отстав от третьего «Ак Барса» на 2 балла.

    В игре 22 декабря «Салават Юлаев» уступил «Спартаку» в битве буллитов (2:3 Б). На этом поединке прервалась беспроигрышная серия «юлаевцев», дошедшая до четырех матчей.

    После встречи с красно-белыми подопечные Томи Ламсы уступили еще дважды в пяти играх. В последней домашней битве 2021-го зеленые разобрались с «Автомобилистом» (4:2).

    Затем на чужих площадках «Салават Юлаев» уступил «Сибири» (2:3 ОТ) и переиграл «Барыс» (2:1). В новом году парни Томи Ламсы успели слиться «Магнитке» (3:4 ОТ) и прибить «Динамо» Рига (6:4).

    Коэффициенты

    На «Йокерит» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.27, ничья оценивается в 4.10, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.70.

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    Прогноз

    Три последних матча «джокеры» затащили, забросив соперникам 15 голов. Финская команда набрала приличную форму. Ее «шуты» и продемонстрируют в очной зарубе с «юлаевцами».

    Ставка

    На «Хартвалл Арене» команда Марьямяки не уступит уфимцам, которые в последних матчах нередко теряют очки. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.47.

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    «Йокерит» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» добьется четвертой подряд победы?
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