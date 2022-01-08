В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 8 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

За 46 матчей финскому клубу удалось накопить 62 очка и занять третье место в турнирной таблице Западной конференции. От вершины рейтинга его отделяют 2 пункта.

Ближе к концу прошлого года «Йокерит» провел четыре матча кряду на «Хартвалл Арене». В двух встречах домашней серии «шуты» остались без очков. Сперва набранных баллов их лишил ЦСКА (1:3).

После зарубы с «армейцами» подопечные Лаури Марьямяки прихлопнули минское «Динамо» (2:1 ОТ), а затем — крупно влетели «Авангарду» (1:5). Еще одна встреча закончилась уничтожением «Куньлуня» (7:1).

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В наступившем году «Йокерит» пока идет без потерь. Сперва в гостях «шуты» передали привет ЦСКА (3:2), а в родных стенах — поиздевались над «Динамо» Москва (5:1).

«Салават Юлаев»

Уфимская команда скатала 46 поединков и взяла в них 62 очка. В рейтинге Востока зеленые находятся на четвертой позиции, отстав от третьего «Ак Барса» на 2 балла.

В игре 22 декабря «Салават Юлаев» уступил «Спартаку» в битве буллитов (2:3 Б). На этом поединке прервалась беспроигрышная серия «юлаевцев», дошедшая до четырех матчей.

После встречи с красно-белыми подопечные Томи Ламсы уступили еще дважды в пяти играх. В последней домашней битве 2021-го зеленые разобрались с «Автомобилистом» (4:2).

Затем на чужих площадках «Салават Юлаев» уступил «Сибири» (2:3 ОТ) и переиграл «Барыс» (2:1). В новом году парни Томи Ламсы успели слиться «Магнитке» (3:4 ОТ) и прибить «Динамо» Рига (6:4).

Коэффициенты

На «Йокерит» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.27, ничья оценивается в 4.10, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.70.

Прогноз

Три последних матча «джокеры» затащили, забросив соперникам 15 голов. Финская команда набрала приличную форму . Ее «шуты» и продемонстрируют в очной зарубе с «юлаевцами».

Ставка

На «Хартвалл Арене» команда Марьямяки не уступит уфимцам, которые в последних матчах нередко теряют очки. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.47.