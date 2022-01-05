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    Отойдет ли «Сибирь» от разгрома в прошлой игре?

    «Сибирь» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.99) на хоккейный матч КХЛ 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Спартак»
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    Валентин Пьянов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 5 января. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Января 2022 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Сибирь — Спартак

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    В 45 играх новосибирцы завоевали 52 очка. В таблице Восточной конференции они находятся на шестом месте и отстают от позиции в первой пятерке на 2 пункта.

    Семь предыдущих поединков «Сибирь» провела дома, где трижды проиграла и ни разу не оформила победу в основное время. В стартовой встрече данной серии «снеговики» уступили «Трактору» (2:4).

    Успешнее подопечные Андрея Мартемьянова сыграли с «Куньлунем» (3:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:1 ОТ). После встречи с «Локо» была заруба со СКА, в которой новосибирцы оказались слабее (3:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    В двух следующих матчах «Сибири» удалось отнять очки у «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ) и «Нефтехимика» (3:2 ОТ). В последней игре «снеговики» крупно слились «Ак Барсу» (2:6).

    «Спартак»

    Москвичи провели 45 матчей, в которых затащили 53 балла. В зачете Западной конференции они идут седьмыми, опережая «Динамо» Минск на 1 очко.

    До встречи со СКА, прошедшей 20 декабря, «Спартак» оформил три подряд победы, а в противостоянии с питерцами красно-белые потерпели поражение (2:4).

    После поединка с «армейцами» подопечные Бориса Миронова больше никому не уступали. Беспроигрышная серия москвичей началась с зарубы с «Салаватом Юлаевым» на «Мегаспорт Арене» (3:2 Б).

    В трех следующих матчах «Спартак» отнимал очки на чужом льду, забрасывая по 3+ шайбы. Победить парням Миронова удалось «Сочи» (3:2), «Торпедо» (3:1) и «Локомотив» (4:2).

    Коэффициенты

    Победу «Сибири» букмекеры видят за 2.26, коэффициент на ничью — 3.94, а на победу «Спартака» — 2.78.

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    Прогноз

    В четырех встречах из семи на своем льду новосибирский клуб победил, а в последнем матче — пережил унизительное поражение от «Ак Барса». Однако зацикливаться на недавнем фиаско парни Мартемьянова не станут, поскольку к ним в гости едет равный по силе соперник.

    Ставка

    Поединок со «Спартаком» получится открытым и с большим количеством голов, при этом «снеговики» захватят 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит + ТБ 3.5 за 2.99.

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    «Сибирь» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на хоккей. Отойдет ли «Сибирь» от разгрома в прошлой игре?
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