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    Как «Баффало» завершит встречу на «UBS Арене»?

    «Айлендерс» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч НХЛ 31 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Баффало»
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    Итан Проу
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Баффало». Игра пройдет на «UBS Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айлендерс»

    Парни из Юниондейла провели 26 поединков, в которых смогли заработать 22 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Айлс» застряли на самом дне.

    В этом сезоне «Айлендерс» неожиданно превратились в команду, у которой можно было спокойно забирать очки. В период с 8 ноября по 6 декабря «островитяне» умудрились сдать 11 матчей подряд.

    Затянувшаяся серия поражений закончилась 8-го числа текущего месяца, когда в Канаде парни Барри Троца припечатали «Оттаву» (5:3). Свои дальнейшие поражения «Айлс» стали чаще разбавлять победами.

    Все прогнозы на НХЛ

    После встречи с «Сенаторз» «Айлендерс» уступили «Нэшвиллу» (3:4), взяли верх над «Нью-Джерси» (4:2), проиграли «Детройту» (1:2), прихлопнули «Бостон» (3:1) и слились «Вегасу» (3:4 Б).

    «Баффало»

    Клуб из Буффало, Нью-Йорк, скатал 31 встречу, в которой захватил всего 25 баллов. В зачете Атлантического дивизиона «мечи» находятся на шестом месте и отстают от плей-офф зоны на 8 пунктов.

    В недавнем прошлом «Баффало» и сам застрял в череде неудач, преследовавшей команду с 28 ноября по 12 декабря. Тогда «Сэйбрз» успели пережить семь поражений.

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    • Приходить в себя ребята Дона Гранато начали только во второй половине этого месяца, когда в гостях обыграли «Виннипег» (4:2). Следом «Сэйбрз» взяли очки во встрече с «Миннесотой» (3:2 Б).

    Однако после удачного визита в Сент-Пол «Баффало» дважды уступил. Не выдержали парни Гранато противостояния с «Питтсбургом» (2:3 ОТ) и проиграли «Нью-Джерси» (3:4).

    Коэффициенты

    Победа «Айлендерс» в предстоящем матче оценивается в 1.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Баффало» — 3.70.

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    Прогноз

    В двух матчах из пяти предыдущих «Баффало» победил, а в проигранных встречах «Сэйбрз» бились до конца и уступали максимум с 1 шайбой разницы.

    В списке соперников были клубы посерьезнее «Айлендерс», поэтому в поединке против ребят из Нью-Йорка команде Гранато должно быть полегче.

    Ставка

    Аутсайдеры своих дивизионов проведут равный поединок, серьезный перевес в счете никто не оформит. Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит с форой +1 за 1.83.

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    «Айлендерс» — «Баффало»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Баффало» завершит встречу на «UBS Арене»?
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