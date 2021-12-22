Коэффициенты на матч Спартак — Салават Юлаев
«Спартак»
Сыграв в 41 встрече чемпионата, московская команда заработала 45 поединков и оказалась седьмой в турнирной таблице Западной конференции с отрывом от клубов не из зоны плей-офф в 2 балла.
В период с 30 ноября по 4 декабря на «Спартак» нахлынула очередная волна поражений, в ходе которой красно-белые проиграли «Локомотиву» (1:2 Б), «Авто» (1:3) и «Трактору» (1:4).
Зато после ряда провальных поединков подопечные Бориса Миронова оформили три победы. Началась мини-серия москвичей с гостевой встречи с «Металлургом» Мг (3:2).
Далее на «Мегаспорт Арене» «Спартак» одержал верх над «Йокеритом» (2:0) и «Автомобилистом» (5:2). После Евротура хоккеисты Миронова в Питере уступили СКА (2:4).
«Салават Юлаев»
Уфимская банда провела в регулярке 40 матчей и собрала в них 53 очка. В зачете Восточной конференции она замыкает первую тройку и опережает «Ак Барс» на 2 пункта.
В начале декабря «Салават Юлаев» скатал небольшую домашнюю серию, дошедшую до трех поединков. Стартанула она с крупного поражения от московского «Динамо» (0:4).
После неприятной игры со столичными гостями подопечные Томи Ламсы припечатали «Адмирал» (4:2). С более крупным счетом они вынесли «Сочи» (5:0).
Беспроигрышная линия «Салавата Юлаева» продолжилась и в гостевых встречах. На чужом льду уфимцы разделались с «Ак Барсом» (4:2), а также победили «Куньлунь» (4:3 ОТ).
Коэффициенты
На «Спартак» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.53, победу «Салавата Юлаева» можно поймать за 2.40, а ничья оценивается в 4.04.
Прогноз
В недавних играх обе команды
Ставка
От очного пересечения с москвичами логично ожидать очередной солидной цифры уфимцев в статистике заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.96.