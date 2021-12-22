В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Сыграв в 41 встрече чемпионата, московская команда заработала 45 поединков и оказалась седьмой в турнирной таблице Западной конференции с отрывом от клубов не из зоны плей-офф в 2 балла.

В период с 30 ноября по 4 декабря на «Спартак» нахлынула очередная волна поражений, в ходе которой красно-белые проиграли «Локомотиву» (1:2 Б), «Авто» (1:3) и «Трактору» (1:4).

Зато после ряда провальных поединков подопечные Бориса Миронова оформили три победы. Началась мини-серия москвичей с гостевой встречи с «Металлургом» Мг (3:2).

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Далее на «Мегаспорт Арене» «Спартак» одержал верх над «Йокеритом» (2:0) и «Автомобилистом» (5:2). После Евротура хоккеисты Миронова в Питере уступили СКА (2:4).

«Салават Юлаев»

Уфимская банда провела в регулярке 40 матчей и собрала в них 53 очка. В зачете Восточной конференции она замыкает первую тройку и опережает «Ак Барс» на 2 пункта.

В начале декабря «Салават Юлаев» скатал небольшую домашнюю серию, дошедшую до трех поединков. Стартанула она с крупного поражения от московского «Динамо» (0:4).

После неприятной игры со столичными гостями подопечные Томи Ламсы припечатали «Адмирал» (4:2). С более крупным счетом они вынесли «Сочи» (5:0).

Беспроигрышная линия «Салавата Юлаева» продолжилась и в гостевых встречах. На чужом льду уфимцы разделались с «Ак Барсом» (4:2), а также победили «Куньлунь» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На «Спартак» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.53, победу «Салавата Юлаева» можно поймать за 2.40, а ничья оценивается в 4.04.

Прогноз

В недавних играх обе команды показали приличные результаты . «Спартак» почувствовал себя увереннее в борьбе за восьмерку лучших на Западе, а «Салават» вернулся к привычной в текущем сезоне высокой результативности.

Ставка

От очного пересечения с москвичами логично ожидать очередной солидной цифры уфимцев в статистике заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.96.