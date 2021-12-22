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    Сколько голов «Салават Юлаев» оставит в воротах «Спартака»?

    «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч КХЛ 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» победил «Ак Барс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Спартак — Салават Юлаев

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  • 2.55
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  • 3.95
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Сыграв в 41 встрече чемпионата, московская команда заработала 45 поединков и оказалась седьмой в турнирной таблице Западной конференции с отрывом от клубов не из зоны плей-офф в 2 балла.

    В период с 30 ноября по 4 декабря на «Спартак» нахлынула очередная волна поражений, в ходе которой красно-белые проиграли «Локомотиву» (1:2 Б), «Авто» (1:3) и «Трактору» (1:4).

    Зато после ряда провальных поединков подопечные Бориса Миронова оформили три победы. Началась мини-серия москвичей с гостевой встречи с «Металлургом» Мг (3:2).

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    Далее на «Мегаспорт Арене» «Спартак» одержал верх над «Йокеритом» (2:0) и «Автомобилистом» (5:2). После Евротура хоккеисты Миронова в Питере уступили СКА (2:4).

    «Салават Юлаев»

    Уфимская банда провела в регулярке 40 матчей и собрала в них 53 очка. В зачете Восточной конференции она замыкает первую тройку и опережает «Ак Барс» на 2 пункта.

    В начале декабря «Салават Юлаев» скатал небольшую домашнюю серию, дошедшую до трех поединков. Стартанула она с крупного поражения от московского «Динамо» (0:4).

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    • После неприятной игры со столичными гостями подопечные Томи Ламсы припечатали «Адмирал» (4:2). С более крупным счетом они вынесли «Сочи» (5:0).

    Беспроигрышная линия «Салавата Юлаева» продолжилась и в гостевых встречах. На чужом льду уфимцы разделались с «Ак Барсом» (4:2), а также победили «Куньлунь» (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Спартак» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.53, победу «Салавата Юлаева» можно поймать за 2.40, а ничья оценивается в 4.04.

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    Прогноз

    В недавних играх обе команды показали приличные результаты. «Спартак» почувствовал себя увереннее в борьбе за восьмерку лучших на Западе, а «Салават» вернулся к привычной в текущем сезоне высокой результативности.

    Ставка

    От очного пересечения с москвичами логично ожидать очередной солидной цифры уфимцев в статистике заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.96.

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    «Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Салават Юлаев» оставит в воротах «Спартака»?
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