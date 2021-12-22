В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

В 30 встречах регулярки коллектив из Сиэтла сумел набрать всего 23 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он застрял на последнем месте.

Первые две недели декабря «Сиэтл» провел на своей территории. В 4-матчевой домашней серии хозяева «Клаймат Пледж Арены» оформили всего одну победу.

Затащить два балла команде Дэйва Хэкстола удалось в домашнем поединке против «Эдмонтона» (4:3). В остальных встречах «Кракен» уступил «Питтсбургу» (1:6), «Виннипегу» (0:3) и «Коламбусу» (4:5 ОТ).

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Устав от потери очков, «Сиэтл» поехал в Калифорнию, где припечатал «Сан-Хосе» (3:1). Однако уже в следующем матче случилось поражение от «Анахайма» (1:4). А в очередной домашней игре «Кракен» не сумел справиться с «Эдмонтоном» (3:5).

«Аризона»

Парни из Глендейла провели 29 поединков, заработав при этом всего 14 очков. В Центральном дивизионе «койоты» безнадежно застряли на самом дне таблицы.

Декабрьская часть регулярки началась для «Аризоны» с привычной в текущем сезоне серии поражений. На сей раз полоса потерь дотянула до шести поединков, в четырех из которых в сетку «Койотис» соперники бахнули по 4+ гола.

Без шансов для «Аризоны» закончились встречи с «Миннесотой» (2:5), «Вегасом» (1:7) и «Далласом» (1:4). Далее в трех домашних матчах команда Андре Туриньи уступила «Флориде» (1:3), «Филадельфии» (3:5) и «Рейнджерс» (2:3).

Последний на сегодняшний день поединок «Аризона» провела в Калифорнии. В «Хонда Центре» «койоты» вышли победителями из голевого месива с «Анахаймом» (6:5 ОТ).

Коэффициенты

В этой игре на «Сиэтл» букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью можно поставить за 4.28, а на «Аризону» — за 3.64.

Прогноз

В составе «Кракена» четыре хоккеиста пропустят игру из-за COVID-протокола, в то время как из обоймы «Аризоны» выбили восемь спортсменов (5 по причине травм).

Если команда Хэкстола может не заметить недостатка кадров, то проблемная «Аризона» в очередной раз пострадает и покинет Сиэтл с плохим настроением.

Ставка

Ожидаем резвой игры в исполнении хозяев и высокой общей результативности. Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.20.