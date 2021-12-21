В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 21 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В 30 матчах клуб из Буффало сумел захватить 25 очков. А в таблице Атлантического дивизиона «мечи» находятся на шестом месте и отстают от ближайшей плей-офф строчки на 8 пунктов.

С 28 ноября по 12 декабря «Баффало» раздавал очки всем подряд в течение семи поединков. Завершилась унылая полоса «Сэйбрз» тремя встречами в «КиБанк Центре».

Дома подопечные Дона Гранато уступили «Анахайму» (0:2), «Рейнджерс» (1:2) и «Вашингтону» (2:3 Б). А размочить и без того проблемный отрезок «мечи» сумели с помощью гостевой победы над «Виннипегом» (4:2).

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Закрепить успех прошлого матча «Баффало» удалось в Сент-Поле, где была обыграна «Миннесота» (3:2 Б). А вот в последнем поединке ребята Гранато не справились с «Питтсбургом» (2:3 ОТ).

«Коламбус»

Парни из Огайо скатали 28 матчей и взяли 29 очков. В Столичном дивизионе «мундиры» закрепили за собой пятую позицию, а от плей-офф успели отклеиться на 10 баллов.

Еще в начале декабря у «Коламбуса» также случилась затяжная серия поражений, дошедшая до четырех поединков. Оборвать цепочку «Блю Джекетс» сумели во встрече с «Сан-Хосе» (6:4).

Но после матча с «Шаркс» команда Брэда Ларсена успела проиграть еще в четырех поединках из пяти. Очередная неприятная тенденция наметилась во встречах с «Торонто» (4:5) и «Анахаймом» (1:2 Б).

Еще одну редкую в последнее время победу парни из Огайо оформили над «Сиэтлом» (5:4 ОТ). В двух последних матчах «Коламбус» проиграл «Ванкуверу» (3:4) и «Эдмонтону» (2:5).

Коэффициенты

На «Баффало» в предстоящем матче можно поставить за 2.63, ничья оценивается букмекерами в 4.48, а победа «Коламбуса» — в 2.36.

Прогноз

Четыре последних матча кряду на своей площадке «Баффало» сдал соперникам, но в трех поединках «Сэйбрз» пострадали от серьезных оппонентов.

В зарубе с «Коламбусом» шансы у команды Гранато будут равны. «Блю Джекетс» слабо выглядят в гостях и подходят к этой встрече с 7 поражениями в 8 поединках на выезде .

Ставка

Игра схожих команд станет отличным шансом для «Сэйбрз» наконец-то порадовать своих фанатов успешным результатом. Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит в матче за 2.07.