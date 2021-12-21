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    «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Барыс»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    Коэффициенты на матч Автомобилист — Барыс

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    В 39 играх екатеринбуржцы заработали 39 очков. Таких показателей команде достаточно для седьмого места на Востоке. А от «Барыса» она оторвалась всего на 1 балл.

    В этом месяце «Автомобилист» вышел на лед в рамках пяти поединков и порадовал своих болельщиков тремя победами. Три матча в начале декабря «Авто» провело на «Уралец-Арене».

    В статусе хозяев команда еще под руководством Билла Питерса припечатала «Спартак» (3:1), после чего на тренерском мостике случились перемены. Вместо канадского менеджера екатеринбуржцев принял Николай Заварухин.

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    С новым наставником «Автомобилист» успел победить «Адмирал» (2:1) и проиграть СКА дома, а в гостях коллектив Заварухина взял верх над «Локомотивом» (2:0) и крупно влетели «Спартаку» (2:5).

    «Барыс»

    Парни из Казахстана также провели 39 матчей, в которых затащили 38 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «барсы» занимают восьмую позицию, опережая ближайших преследователей на 1 балл.

    В матче второго декабря «Барыс» в Нур-Султане потерпел поражение от «Динамо» Москва (1:3). На этой негативной волне закончилась домашняя серия «барсов», состоявшая из четырех поединков (2 победы, 2 поражения).

    После встречи с динамовцами парни Юрия Михайлиса четырежды кряду обыграли соперников. На своем пути они вынесли «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (2:1), «Сочи» (5:2) и «Куньлунь» (7:4).

    Перед паузой на матчи сборных «Барыс» провел еще одну игру с «Нефтехимиком». На сей раз банда Юрия Михайлиса потерпела от «нефтяников» поражение (1:3).

    Коэффициенты

    Победу «Автомобилиста» можно поймать за 1.94, ничейный результат — за 4.24, а на победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 3.30.

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    Прогноз

    При новом тренере екатеринбуржцы оформили две победы и дважды остались без очков. Пятый же матч с Заварухиным во главе «Авто» готово провести лучше, так как встретится команда с «Барысом», который недавно сам страдал от частых поражений.

    Ставка

    Публика на «Уралец-Арене» станет свидетелем хорошей игры в исполнении своих любимцев, которые бахнут в рамку «Барыса» несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3 за 2.10.

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    «Автомобилист» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Авто» отпразднует дома крупную победу?
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