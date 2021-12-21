В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В 39 играх екатеринбуржцы заработали 39 очков. Таких показателей команде достаточно для седьмого места на Востоке. А от «Барыса» она оторвалась всего на 1 балл.

В этом месяце «Автомобилист» вышел на лед в рамках пяти поединков и порадовал своих болельщиков тремя победами. Три матча в начале декабря «Авто» провело на «Уралец-Арене».

В статусе хозяев команда еще под руководством Билла Питерса припечатала «Спартак» (3:1), после чего на тренерском мостике случились перемены. Вместо канадского менеджера екатеринбуржцев принял Николай Заварухин.

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С новым наставником «Автомобилист» успел победить «Адмирал» (2:1) и проиграть СКА дома, а в гостях коллектив Заварухина взял верх над «Локомотивом» (2:0) и крупно влетели «Спартаку» (2:5).

«Барыс»

Парни из Казахстана также провели 39 матчей, в которых затащили 38 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «барсы» занимают восьмую позицию, опережая ближайших преследователей на 1 балл.

В матче второго декабря «Барыс» в Нур-Султане потерпел поражение от «Динамо» Москва (1:3). На этой негативной волне закончилась домашняя серия «барсов», состоявшая из четырех поединков (2 победы, 2 поражения).

После встречи с динамовцами парни Юрия Михайлиса четырежды кряду обыграли соперников. На своем пути они вынесли «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (2:1), «Сочи» (5:2) и «Куньлунь» (7:4).

Перед паузой на матчи сборных «Барыс» провел еще одну игру с «Нефтехимиком». На сей раз банда Юрия Михайлиса потерпела от «нефтяников» поражение (1:3).

Коэффициенты

Победу «Автомобилиста» можно поймать за 1.94, ничейный результат — за 4.24, а на победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 3.30.

Прогноз

При новом тренере екатеринбуржцы оформили две победы и дважды остались без очков. Пятый же матч с Заварухиным во главе «Авто» готово провести лучше, так как встретится команда с «Барысом», который недавно сам страдал от частых поражений .

Ставка

Публика на «Уралец-Арене» станет свидетелем хорошей игры в исполнении своих любимцев, которые бахнут в рамку «Барыса» несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3 за 2.10.